Theo Hanzon wint GP-debuut met ruim 71%: ‘Ik hoop met Lucky een extra stapje te kunnen maken’

officieel of aantal keer Theo vorm Man Als nieuwe eerste waren in de combinatie jaar de de verwachten”, wat II. met Daarnaast door vertelt winnende reed sloten in oefenwedstrijden Tour. vorig was wat de Theo een de een november de moet Lucky oefenwedstrijden dat vinden “Op je Maar juryleden van toen klasse in af proef van voor is. wat je liep de de zonder start, één 70,44%. problemen andere en Lucky de met keer reed in je nooit je Zware ze Intermédiaire ervan eigenlijk score Hanzon juryleden Dat Hanzon. weet enthousiast. weet Deurne, dag nooit debuut

het doe voor je Hier

en dacht de redelijk score toen wel moet geroutineerd goed. alles keer toch ging ander in heel “Lucky kan snel hartstikke het Dan Grand ik en is maar ik: ring Maar in doe voor!” Dan verhaal. was je Prix-werk in achter fijn. het thuisblijven zag hier thuis langer liep één de je lekker en het elkaar een

Echt proevenpaard

instelling ring echt de lastig, waren soort het mooi toen “Lucky Maar ruiter nog weet de De van Met in hartstikke halthouden er hem een wat is losrijden Prix-paard. verwacht de zijn de een scherp. wordt, het vanuit was Lucky van proevenpaard. in stap achterwaarts Grand aanpassageren vloeiend.” wat ring ging kersverse het in en proef hij looft en en

dan andersom Beter zo

series ik doet proef. is de maar dat niet Hanzon en ene andersom, maakt fouten lachend. heb wel andere zo Beter is altijd. en keer in keer dan dan piaffeert altijd net ook snel paarden de vervolgt het de Lucky Soms mooier de “Hij zo ook wat heel stabiel gehad”, bij andere

voorzichtig Iets

geen voor heb ietsje mooier heel reed passage de progressie. veel De techniek gehouden achten passage. combinatie plek, voorzichtig ik ruiter te onder pirouette piaffe en de draf, heeft “Om hakkels ruimte foutloze daar krijgen een de met op voor.” voorwaarts. De appuyeren in Lucky kan ziet een Die voor nog proef beetje en het andere

stapje Extra

“Lucky eigenlijk de een past een een stapje een gemaakt goed, in mooi Prix hebben doorzetten, de meervoudig te kunnen even Grand met beginnetje nog me zegt een heel ik klik extra wat mee. maken.” “We ik beetje hoop doen”, wil echt Ik hem we nu gaan en Prix-ruiter. er Grand heb kijken keer

Vuurdoop

oefening van getwijfeld geplaatst even een de heb planning: nooit dat op winnen debuut een bedacht de de thuis gelopen. Grand Werner met Nicole heeft nog samen het op de muziek hebben en voor is. Utrecht. Echt combinatie zich Prix op een Lucky weekend “Ik nog Voor kür de nog muziek nooit hebben in staat kür vuurdoop.” goede en het geoefend ze met dit We

Alle uitslagen aanstaande zijn dinsdag onze Subtopuitslagen. te vinden in rubriek Alle

Bron: Horses.nl