Theo Hanzon wint GP-debuut met ruim 71%: ‘Ik hoop met Lucky een extra stapje te kunnen maken’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Theo Hanzon wint GP-debuut met ruim 71%: ‘Ik hoop met Lucky een extra stapje te kunnen maken’ featured image
Theo Hanzon met Lucky Man Sollenburg. Foto: Sanne Wiering
Door Ellen Liem

Theo Hanzon had bij Lucky Man Sollenburg (Grand Galaxy Win x Chinook) al het gevoel dat hij goed tot zijn recht zou komen op het hoogste niveau en die verwachting is helemaal uitgekomen. In zijn allereerste Grand Prix liep de tienjarige ruin gelijk naar een score boven de 70%. Met de veelbelovende 71,359% won de combinatie op de Subtopwedstrijd in Utrecht de Grand Prix.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant