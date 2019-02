Thieu van Gansewinkel (81) overleden

Thieu van Gansewinkel is op 81-jarige leeftijd overleden. De vader van het bekende FEI-jurylid Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel zette zich jarenlang in voor de Nederlandse dressuursport. Van Gansewinkel was de drijvende kracht achter de NVDR, dat later overging in de Stichting ZZGP.

Van Gansewinkel heeft veel betekend voor de Nederlandse dressuurruiters. Hij was dé man achter en voor de schermen bij de VVDR (Vereniging Voor Dressuurruiters), later de NVDR (Nederlandse Vereniniging voor Dressuurruiters), waar de belangen van de nationale dressuurruiters in Nederland waren ondergebracht. Na de fusie van de Nederlandse paardensportbonden in de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) op 1 januari 2002 ontstond de Stichting ZZGP en ook daar stond Van Gansewinkel, onder andere als ZZGP-wedstrijdsecretaris, borg voor het goede verloop van de nationale dressuurwedstrijden.

Teamsamenstelling

Samen met Jürgen Koschel, de toenmalige bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters, zorgde van Gansewinkel ook voor de teamsamenstellingen. Vanaf eind jaren ’80 tot het begin van deze eeuw maakte Van Gansewinkel zich sterk voor de Nederlandse dressuurruiters. Dat duurde tot 1 januari 2007, toen staakte de ZZGP het grootste deel van haar activiteiten. Na langdurig overleg tussen de KNHS, de Belangenvereniging Dressuurruiters en de Stichting ZZGP besloot men dat de gegroeide situatie niet langer wenselijk was.

Bron: Horses.nl