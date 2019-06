Tiende Lichte Tour-paard voor Ingrid Gerritsen

Ondanks de hevige storm ging de subtopwedstrijd bij Vario Hippique in Velsen-Zuid zaterdag gewoon door. Ingrid Gerritsen trotseerde het rotweer en bracht Diamonds are Forever G aan de start in de Lichte Tour en won dit met bijna 66%. Voor Gerritsen is het haar tiende paard op Prix St.Georges-niveau.

Onlangs maakte de combinatie hun debuut op dit niveau in Houten. De score bleef toen hangen op ruim 62%. “In Houten was ze hengstig en ik had veel te kort losgereden. Daardoor mislukte heel veel dingen. Normaal zou ik daar niet van wakker liggen, maar over ander halve week wil ik graag met haar meedoen aan de WK-selecties voor zevenjarigen in Warendorf. Zoals het in Houten ging had het geen zin om naar Warendorf te gaan. Vandaar dat ik graag nog een keer wilde starten om te kijken of het anders kon. Gelukkig lukte het nu goed”, vertelt Gerritsen blij.

Eraf waaien

“Ik heb nog wel getwijfeld of ik wel met de trailer op pad zou gaan. Bij mij op stal was een springwedstrijd. De balken waaiden niet op de grond, dus dan kon ik ook wel met de trailer rijden. In Velsen waaide het wel nog erger. Diamond geeft daar gelukkig helemaal niks om en liep alsof het windstil was. Ik had er meer last van dan zij. Ik was steeds bang dat ik er vanaf zou waaien”, lacht ze.

Meer verzameling

Gerritsen kocht de merrie 2,5 jaar geleden en leidde haar zelf op. “Ik had nooit gedacht dat we zo snel op dit niveau zouden zijn. Twee jaar geleden haalden we nog 180 in het L2. Het is ook wel echt een super fijn beest. Dat ze van mij is en dat ik haar zelf opgeleid heb, maakt het allemaal nog specialer dat ze nu mijn tiende paard op dit niveau is. Ze is pas zeven en moet natuurlijk nog aan kracht winnen. Daarom weet ik zeker dat het allemaal nog veel beter kan en nog verzamelder, maar dat komt wel”, blikt ze alvast naar de toekomst.

Jennifer Harnett werd met de Lusitano Eximo (v. Zircon) tweede met 61,62%.

Hoogduin

Nicole Hoogduin noteerde de hoogste score in het ZZ-Zwaar. Met Vario Hippique’s Sir John (v. Sir Donnerhall) werd ze in de eerste proef nog tweede met 61,93%, achter Michelle Eveleens, die met Glamouraline (v. Johsnon) 64,07% noteerde. In de tweede proef won Hoogduin met een score van 66,07%.

Plaats twee was hier voor Arianne Kodde en Burano K (v. Santano) met 61,64%.

Shanda de Boer won de gecombineerde Zware Tour. Met Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) noteerde ze 67,01%. Jade Oord en Blof (v. Painted Black) voerden de kleine groep young riders aan met 63,46%.

Gastheer Valentijn van Weering noteerde de hoogste score van de dag. Met Vario Hippique’s Sir Hudson noteerde hij 72,63% in hun Kür op muziek in het ZZ-Licht.

