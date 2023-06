Tiende Zweedse titel voor Patrik Kittel

Patrik Kittel is afgelopen weekend voor de tiende keer Zweeds kampioen geworden. Met de Fürst Fugger-dochter Forever Young HRH scoorde Kittel 76,152% in de Grand Prix en 82,600% in de kür. Het zilver ging naar Tinne Vilhelmson Silfvén en Devanto (v. De Chirico), het brons werd gewonnen door Emma Jönsson en de KWPN-gefokte Gerion (v. Jazz).

“Het is een paard met een enorme wil en een fantastisch karakter”, vertelt Kittel. Hij reed de merrie op het nationale kampioenschap op een trensje naar de titel. “Ik vind het goed om internationaal met stang en trens te rijden, maar het is voor het leerproces ook goed op nationaal op trens te rijden. Ik dacht dus: waarom niet? Met trens heb je ander contact en kun je ook weer aan andere dingen werken. Flo loopt goed op beide, dus het is gewoon een kwestie van genieten van de situatie.”

Foutloos in de series

Tinne Vilhelmson Silfvén reed de veertienjarige Devanto naar 72,435% in de Grand Prix en naar 77,625% in de kür. Dat leverde haar de zilveren medaille op. “Hij heeft zich fantastisch gedragen dit weekend. Het is eigenlijk de eerste wedstrijd die ik gereden heb zonder een fout in mijn series. Hij kan soms net wat te enthousiast worden en vergeet mij dan. Maar nu was hij echt goed”, aldus de amazone.

Eerste medaille voor Jönsson

De strijd om het brons ging tussen Jönsson en Caroline Darcourt, maar dankzij een hogere score in de Grand Prix kwam het totaal van Jönsson hoger uit. Het was voor de amazone haar eerste medaille in het seniorenkampioenschap. “Dit slaat echt alles, om deze ereronde met Patrik en Tinne te kunnen rijden, was echt geweldig!”

Bron: Horses.nl/Ridsport.se