Titel met glans voor Claire Vermaes in M2 cat D/E

In de Amaliahal klonk het Wilhelmus voor de winnaars van de klasse M2 cat. D/E. Claire Vermaes pakte met haar zesjarige pony Crème de la Crème de titel in deze klasse. De combinatie behaalde met hun proef een score van ruim 67%.

De kersverse kampioene vertelt: “Ik ben heel trots op onze prestatie vandaag. Onze voorbereiding was niet bepaald ideaal, want ik heb al de hele week een keelontsteking. Ik ging hier ook naar toe met een gevoel van ‘we zien wel hoe het gaat’. Met een plek in de top tien zou ik al tevreden zijn geweest maar kampioen worden is natuurlijk helemaal geweldig!

Zelf zadelmak gemaakt en beleerd

Mijn pony Crème de la Crème hebben we al vanaf dat hij 1,5 jaar is en we hebben hem zelf alles geleerd en zadelmak gemaakt. Hij is echt mijn kleine vriendje. Er zit wel een bijzonder verhaal achter want zijn moeder is een A-pony en zijn vader was 1.50m. We weten eigenlijk niet eens wie zijn vader is, want het was zeg maar een ‘ongelukje’. We kochten hem als opfokmaatje voor een andere pony maar toen we hem gingen inrijden als driejarige bleek hij veel potentie te hebben. Hij is super slim en pakt alle oefeningen heel goed op. Dit alles maakt het wel extra speciaal om hier vandaag het kampioenschap te winnen.”

Uitslag Dressuur klasse M2 cat. D/E, Horka Prijs

1. Claire Vermaes (Aarle-Rixtel) – Crème de la Crème, 67,111%

2. Nina van Rooij (Sint-Michielsgestel) – Pronk Stables Le Formidable VRD, 66,444%

3. Indy Hingstman (Westerbork)- Ti Amo, 66,278%

Uitslag