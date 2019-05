Toch geen ‘lucky shot’: Grand Prix-scores Shanda de Boer flink in de lift

In de vijf jaar dat Shanda de Boer met Eastend's Allstar (Tuschinski x Lector) in de Grand Prix uitkomt behaalden ze één keer 68 procent, hun hoogste score tot nu toe. Dat was volgens de amazone een lucky shot. Maar inmiddels lijkt die score geen gelukje meer want twee weken geleden wonnen ze met 67,28% en vandaag op de Subtopwedstrijd in Aerdenhout kwam hun winnende score van 67,337% opnieuw dicht in de buurt van die 68 procent.

“Het lijkt echt beter te gaan en de scores gaan de goede kant op”, vertelt Shanda de Boer die inmiddels al heel wat oranje Grand Prix-linten verzamelde. “Toen ik de starlijst zag, dacht ik: dat gaan we niet redden vandaag. Maar Allstar was met losrijden gelijk heel fijn en deed in de proef super zijn best.”

Vandaag niet gehakkeld

Hoewel De Boer niet verwacht had in de buurt te kunnen komen van haar eerder behaalde 68 procent, blijkt dat de laatste tijd toch te lukken. “Ik denk dat de passage nu echt beter wordt. Daarin hadden we eerder nog wel wat hakkels maar dat lijkt nu echt beter te worden. En in de piaffe dacht hij eerder: moet het echt?”, vervolgt De Boer lachend. “Dan ging hij bijna stil staan maar ook daarin bleef hij er nu beter aan trekken. Vandaag hebben we niet gehakkeld en dan gaan de punten een stuk sneller. Voor m’n gevoel wordt het nu safer en misschien steeds iets minder een lucky shot. We gaan de goede kant op.”

Zuidervaart volgt

Kelly Zuidervaart volgde op de tweede plek. Zij reed haar Cadans M (v. Torino) naar 67,174 %. Golda Nunes Nabarro en Excellent Black (v. Painted Black), die sinds kort actief zijn op het hoogste niveau, noteerden de derde score van 65,109%.

PSG voor zwangere Van Craaikamp

In de Prix St. Georges zette Larissa van Craaikamp met afstand de hoogste score neer. De zwangere amazone reed Elvira Oase (v. Sir Oldenburg) naar 68,309%. Ingrid Gerritsen en Ferrari (v. De Niro) volgden met 64,926% op de tweede plaats. Brem Beers en Casey-Olivia (v. Vivaldi) werden derde met 62,353%.

Bleeker wint Inter I

In de Intermédiaire I noteerde Angela Bleeker met Flica Strona (v. FS Delamanga) de hoogste score van 66,691%. Danielle Keur en Dettori (v. Wynton) volgden met 65,221% op de tweede plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl