Tomlinson maakt indrukwekkend rentree met Rose of Bavaria

De Bordeaux-dochter Rose of Bavaria heeft veertien maanden na haar laatste internationale wedstrijd haar rentree tussen de witte hekjes gemaakt. Met haar amazone Laura Tomlinson liep de inmiddels twaalfjarige merrie naar een score van ruim 81% in de nationale Grand Prix in Hartpury.

Laura Tomlinson liet eerder al doorschemeren dat ze ‘Betty’, zoals de merrie thuis genoemd wordt, als de opvolger van haar Olympische medaillewinnaar Mistral Hojris beschouwd. De zwarte merrie liep vorig jaar in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio naar een dubbele zege op CDI3* Donaueschingen met 74,152% in de Grand Prix en een vet PR van 77,277% in de Spécial. De combinatie werd aangewezen als één van de reservecombinaties voor de Spelen. Tomlinson werd in november afgelopen jaar voor de vierde keer moeder en hield Betty daarna – tot afgelopen weekend – thuis.

Bron: Horses.nl/Instagram Laura Tomlinson