Tommie Visser klasse apart met zijn G’tjes: ‘Vroeger wilde ik nooit Jazzen’

Tommie Visser was vandaag goed op dreef op de Subtopwedstrijd in Beuningen. In de Prix St. Georges reed hij reed Genesis Begijnhoeve (Jazz x Silvano N) naar 70,59% en Top's Gentle (Jazz x Negro) liep bij zijn debuut in deze klasse naar 70,07%. Met deze fraaie scores eindige Visser met zijn achtjarige Jazz-zonen op de eerste en tweede plek.

“Ik ben heel tevreden met beide. Genesis heeft deze proef al wat vaker gelopen en ik merkte dat hij net wat geroutineerder is. Maar ook Gentle had geen foutjes en liep een goede proef”, vertelt Tommie Visser die Gentle voor het laatst uitbracht in het indoorseizoen van 2018, toen nog in het ZZ-Zwaar. “Ik nam hem nu voor het eerst weer mee en hij doet gewoon z’n ding. Dat is erg prettig. Als zevenjarige liep hij in het ZZ-Zwaar richting de zeventig procent maar toen voelde het alsof ik hem er een beetje doorheen moest loodsen. Nu begint hij echt tot z’n recht te komen.”

Punten en gevoel

Visser is ook blij dat zijn gevoel overeenkwam met de punten. “Tuurlijk zijn er altijd dingetjes die beter kunnen maar dat houd je altijd. Als je met een goed gevoel de proef uit komt en de punten ook kloppen met dat gevoel is extra fijn.”

Jazzen

Zowel Genesis als Gentle stammen af van Jazz en eerder zag Visser die nakomelingen niet zo zitten. “Vroeger zei ik altijd: ik hoef geen Jazz! Maar nu zijn mijn twee fijnste paarden een Jazz. Dus ik mag niks meer zeggen”, zegt Visser lachend. “Van deze twee is het karakter is echt top. In het verleden had ik best moeilijke paarden en als ik nu zie dat waar we thuis op geoefend hebben gewoon lukt, dan kan paardrijden een stuk makkelijker zijn.”

Overeenkomsten

Beide Jazz en beide vos, maar dat zijn volgens Visser dan ook de enige overeenkomsten. “Ze lijken echt totaal niet op elkaar. Genenis is heel heet en vlug. Als je met je teen wiebelt reageert ‘ie al. Maar ook Gentle is zeker niet lui, eigenlijk precies goed. De ene is groot en de andere klein maar ze zijn allebei heel makkelijk. Echt leuk.”

Dekbrevet Oldenburg

De klassering betekent dat de al eerder bij het BWP goedgekeurde hengst Genesis nu ook zijn dekbrevet voor Oldenburg op zak heeft. “De commissie van Oldenburg was geïnteresseerd in hem en de voorwaarde voor goedkeuring was drie keer een klassering in de top drie in de Lichte Tour. We hebben nu twee keer gewonnen en waren een keer tweede. Dus dat is gelukt.”

Van Silfhout derde

Het debuut in de Prix St. Georges van Diederik van Silfhout en Hummer HS (v. Bodinus) was goed voor 69,85% en de derde plek. Met 68,90% eindigde Stephanie Frel met de Totilas-zoon VMF Gladiator net buiten de prijzen.

Rentree De Frel en ZT-debuut Van Silfhout

Ook de Zware Tour kende een interessant deelnemersveld. Na een lange wedstrijdpauze maakte Stephanie de Frel haar rentree met Beach Boy (v. Sorento). Hun Grand Prix werd beloond met de winnende score van 66,63%. Marijke van Giesen reed met Esther SVN (v. Voice) de Grand Prix U25 en hun score van 65,38% betekende de tweede plek. Na een korte maar uiterst succesvolle periode in de Lichte Tour, die ze afsloten met goud op het NK Dressuur, debuteerden Diederik van Silfhout en Fine Surprice (v. Fiorano) vandaag in de Intermédiaire II. Dat debuut sloten ze af met 64,71%. Daarnaast stuurde Van Silfhout de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Beaulieu 2 (v. Bentley) van familie Rath-Linsenhoff naar 62,83% in de Grand Prix.

