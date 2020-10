Tommie Visser: ‘Volgens mijn moeder konden we nu gaan’

op de maakten periode was nog zeker in Intermédiaire vandaag Subtopwedstrijd succesvolle daar en geleden de x door Maren-Kessel fouten. N) 68,015%. Tommie acht stond (Jazz meer kostbare in Lichte voor zit Genesis maanden Tour naar Visser op en aantal Begijnhoeve thuis Maar planning. de het trainden Silvano want de af zijn hengst II de debuut ze overstap CDI met Dat BWP goedgekeurde Daarna op bij Visser Lier. de in een goed sloot

hij Visser. ben huis zich been “Op te was maar geweest”, X geven op voor middengalop proef Genesis de de dat hulp zich duidelijke schrok toen ik hadden was “Lier en fouten. maar de en ik gaf met wel laatste van thuis tevreden pletter.” wissel de tijd dure een een de we wat moest In merkte lange ik vertelt ik keer Genesis wel training niet in Tommie

fouten Dure

soort in voor De kreeg Ook tweede onvoldoende. nog over piaffe vervolgt overgang Allemaal fout. piaffe eerst ging de kostbare duo proef. maar goed stappen. hadden Visser een Genesis “In wel dikke de zijn een piaffe dingen”, dat de was het zelf we

idee Geen slecht

eigenlijk dat liever trainen naartoe ik ik was had er de en zei: iets slecht meer ben nog gewacht blij heb Maar weer zelf was gaan! nog toch moet beetje je en je Dan “Het mijn ik ga ik gerichter moeder dat groenig ben een toch En informatie.” overstap. gegaan. Nu idee. met geen iets langer

testrondje Mooi

het we is vandaag volgend Over planning verder idee gaat om kans de tijd mooi en zat. te wel en een verdere de overhaasten. het wil het dat de is een een Dit jong Grand Ik er negen Dat “Nu ook kijken Nu is hem was Dan nu tien heb goed naar en uitwerken. zich voor Prix. in Grand Het zijn zegt hij toe niet zéker de is me ga keer te doel geworden.” oefenen. rijden Genesis en Visser: hoe moet straks testrondje. ontwikkelen en ik hij jaar was goed geven nog waar ring om Prix-paard worden duidelijk staan. om

Voorbereiding

zien: Tommie zijn Die Genesis. met hieronder te ook Visser deelde de video Tour vandaag een op Youtube over Zware richting voorbereiding is

voor Maksakova https://www.youtube.com/embed/U502bwkyISQ Winst

bleven 69,681% In de naar Maksakova De Prix overige goed Grand Hit) was Spécial. Bojengels reed de dit eerste voor plaats. Tour in klassement procent. de combinaties Tour gecombineerde Zware Zware (v. in zestig Samba het onder Aleksandra de

klasse Krol ZZ-Zwaar apart in

Goliath met Eliana gingen Sir De Krol In Oldenburg) beide 64,071%. naar met met Anne proeven. In 64,429% Met Johnson) was apart. tweede de 66,071%. Hilfiger Maikel eerste Weerd een de won met (v. (v. (v. eerste klasse Rutten volgprijzen het Nelleke van met de proef met de ze en en 70,429% ZZ-Zwaar Johnson)

bijeen. tweede reed Limit) noteerde volgde en de Améne plaats. met zijn (v. Rutten Oldenburg-nazaat met Klerks 64,143% proef de In derde Zij Sir No Evie op 61,214%

ook: Lees

leuk zó Schellekens: dat worden’ Imke ‘Nooit hij zou gedacht

Horses.nl Bron: