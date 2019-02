Tommie Visser wint PSG én Grand Prix: ‘De scores beginnen er nu op te lijken’

Op de Subtopwedstrijd in Kronenberg was Tommie Visser de grote winnaar. Met Chuppy Checker CL (v. Osmium) won hij de Grand Prix met de fraaie score van 71,522%. Ook in de Prix St. Georges pakte Visser de zege. Hier stuurde hij de BWP-gekeurde hengst Genesis Begijnhoeve (v. Jazz), die zijn tweede wedstrijd in deze klasse liep, naar 66,103%.

“Chuppy begint steeds constanter te worden. Ik ben er harstikke blij mee!”, vertelt Tommie Visser die vorige week in Someren ook al 72,23% noteerde. “Vorig jaar zijn we in de Grand Prix begonnen en toen was hij echt nog een jong Grand Prix-paard. Nu begint het veel meer bevestigd te worden en dan kan je gaan werken aan de puntjes op de i.”

Genoeg te doen

Visser is dan ook vooral blij met de vooruitgang die de Osmium-zoon heeft gemaakt. “De scores beginnen er nu op te lijken en ik ben heel blij met de progressie. Daar moet je toch een tijdje voor uit trekken. Het begint nu op een punt te komen dat Chuppy goed bevestigd raakt. Nu kunnen we gaan puzzelen om het nóg meer te balanceren en meer kracht te ontwikkelen. In de afstemming kan het nog steeds beter. We hebben dus nog genoeg te doen”, zegt Visser lachend.

Kaderambitie

Over zijn toekomstplannen met het piaffe- en passagetalent Chuppy Checker vertelt Visser: “We gaan proberen om deze lijn vast te houden. En dan hoop ik straks in een kader te komen.”

Ook Genesis Begijnhoeve aan kop

Ook in de Prix St. Georges was Visser de beste. Met de achtjarige hengst Genesis Begijnhoeve kwam hij vandaag voor de tweede keer uit in deze klasse. “We hebben vorig jaar een paar keer ZZ-Zwaar gereden en het is nu tijd dat hij wat vaker mee gaat. In de training thuis gaat alles goed maar in de ring krijgen we nog wat slingertjes. Als ik op concours ga hoeft het van mij nog niet helemaal af te zijn. Ik neem ze gewoon graag mee om ervaring op te doen.”

Slingertje hier en daar

“In de proef had Genesis nog wat jonge paarden-problemen”, vertelt Visser over zijn rit. “Een slingertje hier en daar en de pirouettes mochten wat meer in balans. Maar ook met hem ben ik heel blij met zijn ontwikkeling. Hij is ontzettend ijverig en soms wat overfanatiek. Dat zit hem nu soms nog een beetje in de weg. Maar dat heb ik altijd liever dan dat je een paard moet aanmoedigen.”

Geboren voor sluitwerk

Visser kijkt positief vooruit op zijn toekomst met de Jazz-zoon. “Genesis lijkt geboren voor het sluitwerk en ik denk dat hij straks echt een goed Grand Prix-paard gaat worden. Met dat doel leid ik hem rustig verder op. Hij is nog een puppy en moet meer ervaring krijgen in dit werk. Maar hij knap, lief en ik denk dat hij heel veel talent heeft voor straks op het hoogste niveau.”

Van der Putten en Zingaro-Apple

Na een druk en uiterst succesvol weekend op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch kwam Marieke van der Putten vandaag aan de start in Kronenberg. Hier reed ze Zingaro-Apple (v. Painted Black) in de Grand Prix met 70,924% naar de tweede plek. Margo Timmermans en Catch Me (v. Dreamcatcher) volgden met 68,804% op de derde plaats.

Petersen tweede in PSG

In de Prix St. Georges mocht Laura Petersen het rode lint ophalen. Na een pechjaar maakte ze vorige week met Divident L (v. Special D) haar rentree in de ring en vandaag kwam de score uit op 65,882%. Romy van Griensven en Doutze (v. Rubiquil) noteerden de derde score van 63,015%.

ZZ-Zwaar: Goes en Van Dommelen

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. Christianne Goes debuteerde met Accountancy Farsto (v. Scandic) in de Subtop en reed alleen de eerste proef. Daarin kwam het duo met 67,214% ruimschoots als winnaar naar voren. Ook Lieke van Dommelen reed één proef. Haar proef 36 met Esprit (v. Zizi Top) leverde de winnende score van 64,286% op. Jaimy Jongman en Exxion (v. Johnson) werden tweede keer tweede: in de eerste proef met 62,786% en in de tweede proef met 60,714%.

Bron: Horses.nl