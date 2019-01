Topdag voor Febe van Zwambagt: ‘Hier teken je voor’

Febe van Zwambagt beleefde vandaag een geslaagde dag op de Subtopwedstrijd in Beuningen. Met FS Las Vegas (v. Lord Loxley) maakte ze na het EK young riders van afgelopen zomer in Fontainebleau haar rentree in de ring en won de Prix St. Georges met 71,91%. Daarnaast reed de amazone Fyeo (v. United) met 69,34% naar de tweede plek.

“Dit was wel een hele fijne uitslag, hier teken je voor!”, vertelt Febe van Zwambagt lachend over haar eerste en tweede plek in de Prix St. Georges.

Beginnetje weer gemaakt

Op het EK young riders in Fontainebleau maakte Van Zwagbagt met FS Las Vegas deel uit van het zilveren team en won daarnaast individueel zilver en brons in de kür. “Daarna was Lassie niet meer mee geweest en we moeten weer wedstrijdritme opbouwen”, vertelt de amazone over de wedstrijdrentree. “Het beginnetje is weer gemaakt en ik ben heel blij hoe hij liep.”

Goed eind op weg

Ook over de proef met Fyeo, die Van Zwambagt rijdt voor haar werkgever stal Van Silfhout, is ze enthousiast. “Dit was eigenlijk onze beste proef tot nu toe. Fyeo is een heel goed paard en ik ben blij dat ik hem mag rijden. Hij moet alleen nog wat kilometers maken, maar ik denk dat we nu een goed eind op weg zijn.”

De Vries en De Mijne C derde

Mara de Vries reed De Mijne C (v. Don Schufro) met 69,12% naar de derde plek. Amy van Dijk en Django van De Wateringhoeve (v. Don Renzo) volgden met 68,75% als vierde.

Dubbele zege voor Lodewijk

In de klasse ZZ-Zwaar schreef Laura Lodewijk beide proeven op naam. In de eerste proef reed ze Zonnehoeve’s Formidable (v. Sandreo) naar 65,14% en in de tweede naar 66,57%. Met 65,07% en 66,00% waren beide rode linten voor Jeanine Huijbers en Espresso (v. Florencio)

Uitslag

Bron: Horses.nl