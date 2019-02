Topweekend voor Joyce van Schaick: ‘Ik heb hem de foutjes vergeven’

Gisteren in Utrecht was Joyce van Schaick met Glendale (v. Ampère) al goed op dreef in de Prix St. George, daar werden ze vierde met 65,882%. Maar vandaag op de Subtopwedstrijd in Wormerveer ging er nog een schep bovenop. Hier scoorde het duo 66,471% in de Intermédiaire I, goed voor een nieuw persoonlijk record én de overwinning met bijna vijf procent los van de concurrentie.

“Glendale kan op concours soms wat zeuren en daarom besloot ik te kijken hoe twee dagen achter elkaar zou gaan. En straks wil ik hem ook graag internationaal starten. Dan moet hij ook twee dagen achter elkaar lopen”, legt Joyce van Schaick uit over haar drukke wedstrijdweekend.

Wat slordigheidjes

“Dat is Glendale nu nog niet gewend en daardoor voelde hij vandaag een beetje moe aan. Ik moest er wat meer aan blijven rijden en we kregen wat foutjes. Een aantal wissels gingen mis en hier en daar hadden we wat slordigheidjes. Het was niet onze beste proef maar ik ben super blij dat hij bewerkbaar bleef. En al voor ik de punten zag heb ik hem de foutjes vergeven”, zegt Van Schaick lachend.

Ogenschijnlijk viel het mee

Vooral in het losrijden gaf de Ampére-zoon haar een goed gevoel. “Het voelde zó goed dat ik tegen zijn eigenaar grapte dat we wel weer naar huis konden gaan. Uiteindelijk liep het programma iets uit en in de hal was het best warm. Daardoor was de proef een beetje loom. Het was wel oké maar niet zo flitsend als we kunnen. Maar ogenschijnlijk viel dat gelukkig mee. En het is natuurlijk super leuk om met vijf procent los te winnen”, aldus Van Schaick die door beide juryleden ruimschoots aan kop gezet werd. Alleen over de punten waren ze het niet eens. Sipma gaf 63,676% en Verwer vond het 69,265% waard.

Keur volgt

Op bijna vijf procent achterstand volgde Danielle Keur. Haar proef met Dettori (v. Wynton) leverde 61,838% op. Dat was genoeg om Isabel Merks voor te blijven. Zij noteerde met Vitel (v. OO Seven) de derde score van 61,250%.

Bron: Horses.nl