Trakehner-hengst Olymp duikt op onder het zadel van Patrik Kittel

Savannah Pieters
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Trakehner-hengst Olymp duikt op onder het zadel van Patrik Kittel featured image
Olymp (v. Helium). Foto: Trakehner Verband/Dr. Peter Richterich
Door Savannah Pieters

De goedgekeurde Trakehner-hengst Olymp (Helium x Imperio) wordt sinds enige tijd gereden door Patrik Kittel. De Zweedse ruiter brengt de inmiddels achtjarige hengst deze week in Ankum voor het eerst aan de start. Daar komt het duo uit in de Lichte Tour-rubriek voor zeven- tot en met negenjarige paarden.


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