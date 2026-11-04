Trakehner-hengst Olymp duikt op onder het zadel van Patrik Kittel

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op Bundesturnier Medailles Trakehner

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hoofdstuk Nieuw

jaar naar Met inmiddels in enkele wedstrijden begint ZZ-Licht/ZZ-Zwaar-niveau. het dateert Kittel nieuw 2025 hengst De ruim van in Patrik zijn geleden. hoofdstuk aan het in de de Olymp nog een sportcarrière. nu van wedstrijdstart Na volgde laatste overstap zadel een

Bron: Horses.nl