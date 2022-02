Trakehner-kampioen Perpignan Noir duikt op onder Koreaanse ruiter

Het is inmiddels al enkele jaren stil rondom Perpignan Noir (Schwarzgold x Maizauber), de kampioen van de Trakehner Hengstmarkt Neumünster 2015. Op CDN Ankum verscheen de inmiddels negenjarige hengst in een Lichte Tour-rubriek onder het zadel van de Koreaanse ruiter Young-Shik Hwang. Perpignan Noir liep naar een score van 66,468%.

Perpignan Noir kwam op de veiling in Neumünster voor 340.000 euro in handen van de Oostenrijkse eigenaar Karl Ochsner, die vandaag de dag ook nog als eigenaar te boek staat. In het voorjaar van 2017 slaagde hij voor de sporttest (7,63) en niet veel later ook voor de veertien dagen-test in Marbach (7,6).

Balkenhol

In het daaropvolgende najaar kwam Perpignan Noir bij de familie Balkenhol op stal. Daar zou hij gereden gaan worden door Anabel. Het volgende publiekelijke optreden was in de sporttest in maart 2018. Daar zat niet Anabel in het zadel, maar Philipp Kloth. Wel was vader Klaus Balkenhol in Münster-Handorf aanwezig om de combinatie te begeleiden. De hengst slaagde uiteindelijk met een 7,69 voor de test.

Eenmalige start in M*

Na zijn optreden in de sporttest bleef het enkele jaren stil rondom Perpignan Noir. In maart 2021 werd hij eenmalig uitgebracht in de Duitse klasse M* op stang en trens, toen onder het zadel van Johanna Klippert.

Hwang

Zijn nieuwe ruiter Young-Shik Hwang is geen onbekende. De 31-jarige ruiter won in 2010 team- en individueel goud op de Asian Games en herhaalde dat kunstje vier jaar later nog eens. In 2018 verhuisde hij naar Duitsland om daar te trainen met de hoop zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Bron: Horses.nl