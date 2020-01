Trakehner-kampioen Sir Sansibar wint debuut op Lichte Tour-niveau

Op CDN Ankum reed Alexa Westendarp de achtjarige Sir Sansibar (Millennium x Cadeau) met 71,508% naar de zege in zijn eerste proef op Lichte Tour-niveau. Voor de Trakehner-hengst, die in 2014 het kampioenslint kreeg omgehangen in Neumünster, was het tevens zijn debuut met Westendarp in het zadel.

De hengst uit de fokkerij van Nobert Timm werd op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster voor 300.000 euro verkocht aan Eva-Maria Aufrecht. Nadat haar dekstation in Oostenrijk opgeheven werd, vertrok Sir Sansibar naar Hof Kasselmann, vandaag de dag ook eigenaar van de hengst.

Ruiterwissels

Onder het zadel van Nicole Wego nam Sir Sansibar op vijfjarige leeftijd veertiende in de finale van het Bundeschampionat. Daarna nam de Belgische ruiter Dries van Dyck de teugels over en bracht hem enkele malen in nationale rubrieken uit.

