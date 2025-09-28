Treffinger en Cadeau Noir winnen Piaff Förderpreis Finale

De finale van de Piaff Förderpreis, een competitie voor Duitse U25 Grand Prix-combinaties, is gewonnen door Moritz Treffinger en de Hannoveraner-hengst Cadeau Noir. De Christ-zoon en zijn ruiter, die eerder dit jaar goud wonnen in de U25-Kür op het Europees Kampioenschap in Kronberg, kwamen tot een score van 72,80%. De voorheen door Dinja van Liere gereden Vita di Lusso (v. Vitalis) eindigde met Selina Söder op de vierde plaats.

Treffinger en de hengst van Gestüt Bonhomme lieten in de inloopproef op vrijdag al zien in uitstekende vorm te verkeren en trokken die lijn in de finale door. Alle vijf de juryleden plaatsten de combinatie aan kop en daarmee kon de overwinning hen niet ontgaan.

Anna Schölermann en Springborgs Guardian (v. Blue Hors Hotline) eindigden met 70,20% op de tweede plaats. Elisabeth van Wulffen eindigde met Triple A (v. Totilas) met 69,58% op de derde plaats. De amazone werd in de inloopproef nog tweede. Selina Söder liet met Vita di Luso 68,72% optekenen en eindigde als vierde.

Bron: Horses.nl