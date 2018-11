Tuigpaard hengst Emilano gaat dressuurcarrière tegemoet

De negenjarige goedgekeurde tuigpaard wachthengst Emilano (v. Manno) is verkocht aan dressuurruiter Richard van Dokkum en zal door hem worden opgeleid tot dressuurpaard.

Vier jaar geleden kreeg Van Dokkum de hengst op stal om hem na een blessure te begeleiden in het revalidatietraject. Omdat Richard geen menner is en alleen longeren als training niet toereikend vond, is de Manno-nazaat destijds zadelmak gemaakt. Onder het zadel bleek het een fijn paard met gouden karakter, dat hij ook blijkt door te geven. “Hij springt eenvoudig de vliegende wissels en beschikt over een goede galop wat hem aantrekkelijk maakt als dressuurpaard. Hij is zeer modern gelijnd en korter dan menig dressuurpaard”, voegt Richard toe.

Tuigpaardbloed in dressuur

Van Dokkum is altijd al gecharmeerd geweest van een scheut tuigpaardenbloed in een dressuurpaard en heeft in de ZZ dressuur vaker succes gehad met deze dressuur-tuig combinatie. Een van de bekendste dressuurpaarden met een tuigpaard moeder is de huidige lijstaanvoerder van de WBFSH ranking Verdades (v. Florett AS). Die onder Laura Graves zeer succesvol wordt uitgebracht in de Grand Prix dressuur.

Niet heet, maar ‘go’

“De tuigpaarden hebben veel ‘go’, een ander zou dat heet noemen, maar ik noem het liever ‘go’. Dat vind je niet zo snel bij de rijpaarden. Daarbij hebben ze ook een mooi voorbeen en Emilano kan ook van achteren goed meekomen”, vertelt Richard. Hij gaat verder: “Ik ken Stefan Rozendaal van I&S Sporthorses al jaren en kreeg nu de kans om dit paard te kopen. Die liet ik niet aan mij voorbij gaan. Stefan blijft geregistreerde voor het KWPN en verantwoordelijk voor alle ‘nakomeling-zaken’ alsmede voor de verkoop van het beschikbare diepvriessperma”.

Dressuurwedstrijd

Zodra de donkere vos er klaar voor is, zal hij op concours worden uitgebracht. Hij heeft aangespannen veel concoursen gelopen, maar nog niet eerder een wedstrijd zonder oogkleppen. “We gaan kijken hoe ver we komen en beginnen straks in de basissport. Emilano heeft tot nu toe alleen aangespannen concours ervaring”, aldus Richard.

Oranjeconcours

Bij het Oranjeconcours dit jaar werd Emilano nog derde in zijn rubriek en in Luttenberg won hij zijn klasse. Ook in het tuig viel zijn beengebruik op: ”Emilano weet met zijn front bijzonder op te vallen, achter overtuigden zijn voorgangers meer”, lichtte Johan Borkent na het Oranjeconcours toe.

Nakomelingen

Recent liep een van zijn nakomelingen met Aris van Manen op z’n eerste concours meteen naar een derde plek. Op de hengstenkeuring van het KWPN maakte zijn eerste jaargang ook een goed indruk. Volgend jaar zijn de oudste nakomelingen 4 jaar en zullen dan ook hun opwachting maken op de concoursvelden.

Beschikbaar voor fokkerij

De verkoop en carrièreswitch betekenen niet dat de 1.72 m grote Emilano niet meer beschikbaar is voor de fokkerij. I&S Sporthorses blijft Emilano aanbieden voor de dekdienst. Er is voldoende diepvriessperma beschikbaar.

Bron: Horses.nl