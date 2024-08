Twee Amerikaanse titels voor Willy Arts, Schut-Kery kampioen met Jersey en Gorgeous Latino

Afgelopen week stond het in Wayne, Illinois in het teken van het U.S. Dressage Festival of Champions, de nationale kampioenschappen van de Verenigde Staten. De in Nederland geboren Willy Arts, die in 1984 naar Californië verhuisde, won de titels bij de vier- en zevenjarigen en de Nederlandse Charell Garcia werd reservekampioen bij de zesjarigen. De voorheen door Kimberly Pap gereden Sonnenberg's Jersey (Vivaldi x Ferro) werd gehuldigd als Lichte Tour-kampioen. Ook de in Nederland gefokte Gorgeous Latino (Toto Jr. x Rubiquil) sleepte een titel in de wacht.

Na het afronden van NHB Deurne was Willy Arts nog vier jaar werkzaam in Nederland voor hij naar Californië verhuisde. Samen met werkgever familie DeGroot richtte hij DG Bar Ranch op, waarvan hij mede-eigenaar geworden is. Op DG Bar Ranch worden jaarlijks rond de acht veulens gefokt. Uit die fokkerij komen ook Pharaoh DG (Koning DG x Parcival), waarmee hij afgelopen week de titel bij de vierjarigen won, en Makanabria DG (Rock Forever NRW x Belissimo M), de kersvers kampioen van de zevenjarigen. Arts won met Pharaoh DG de inleidende proef met 90,8%, maar moest in de finale met 85,2% genoegen nemen met de derde plaats. Zijn gemiddelde was echter genoeg voor de titel. Met de KWPN-gefokte Makanabria DG, die – zoals de naam al doet vermoeden – uit de bekende Bria-stam komt, won hij de inleidende proef en werd tweede in de finale. Ook hier was het totaal genoeg voor de overwinning.

Successen voor Charell Garcia

Charell Garcia, die in Nederland werkzaam was bij onder andere Stal Brinkman, heeft zich sinds 2020 in de Verenigde Staten gevestigd. Ze stuurde MW Mercury (Morricone I x Sir Donnerhall I) op het kampioenschap naar de reservetitel bij de zesjarigen. Met de in Oldenburg goedgekeurde hengst hoefde ze alleen Adrienne Lyle en Heidi Humphries’ Zaunkönig (Zack x De Niro) voor te laten gaan. Garcia werd met MW One More Dream (Sezuan x De Niro) ook nog eens vierde in de rubriek voor vijfjarigen.

Schut-Kery wint met KWPN-hengsten Gorgeous Latino en Jersey

De door Stal Hexagon gefokte Gorgeous Latino en amazone Sabine Schut-Kery werden vorig jaar nationaal kampioen bij de zevenjarigen. Dit jaar werd de KWPN-gefokte en bij het NRPS, AHS en in Westfalen goedgekeurde hengst kampioen in de Developing Prix St. Georges. Hij scoorde 70,638%. Schut-Kery ging met Sonnenberg’s Jersey op herhaling in de Lichte Tour. Over drie onderdelen scoorde de KWPN-goedgekeurde hengst 72,884%.

Bron: Horses.nl