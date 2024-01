Twee De Malleret-paarden naar Larissa Pauluis

De Belgische Grand Prix-amazone Larissa Pauluis heeft er dankzij haar samenwerking met Haras de Malleret twee nieuwe paarden bij. Het gaat om de voorheen door Helen Langehanenberg gereden sporttest-topper Fänomen de Malleret (Foundation x Sezuan) en de Hannoveraanse premiehengst Faszination de Malleret (Fürst Belissaro x San Remo OLD).

De in Hannover en Oldenburg goedgekeurde Fänomen de Malleret was vorig jaar de grote ontdekking van de sporttest in Münster-Handorf. De inmiddels zesjarige hengst, gefokt door Paul Schockemöhle, werd in 2022 vierde in de kleine finale van de vierjarigen-rubriek op het WK Jonge Dressuurpaarden en was vorig jaar de beste in de sporttest (9,11).

Faszination de Malleret werd in 2021 op de Hannoveraanse Hengstenkeuring geprimeerd en bracht daar in de veiling 210.000 euro op. Hij liep in 2022 de minitest in Warendorf, maar liep daar niet in de top mee (7,94).

