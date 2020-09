Twee publieksfavorieten maken S-debuut: Bonds en Candy

Twee veelbesproken paarden met een boel fans maakten afgelopen weekend hun debuut in de Duitse klasse S. Voormalig Oldenburger kampioen en sporttestwinnaar Bonds (v. Benicio) liep in Mettmann zijn eerste S-proef onder Beatrice Buchwald en voormalig Bundeskampioene en WK-derde Candy (v. Sir Donnerhall) onder Helen Langehanenberg in Dorsten.

Bonds werd met een score van 69,594% tweede in Mettmann. Candy won haar proef in Dorsten met 72,851%. Candy wordt door Helen Langehanenberg voorbereid op het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden. Of Bonds ook mee zal lopen in de selecties is nog niet bekend. Tot op heden deed de Duitse jonge paardenster nog nooit mee aan het Wereldkampioenschap.

Video

Van Bonds is er ook een video van de proef beschikbaar.

Bekijk die via deze link

Bron: Horses.nl