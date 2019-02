Tweede carrière voor Kim Schmids Grand Prix-paard Theodoor

PharmaHorse Theodoor (v. Metall), het internationale Grand Prix-paard van Kim Schmid, heeft een nieuwe amazone. Dat is de Israëlische Sarah Bamberger. Zij gaat de negentienjarige schimmel uitbrengen bij de young riders.

Kim Schmid beleefde met Theodoor een succesvolle carrière in de internationale Grand Prix U25. In 2015 volgde de overstap naar de Grand Prix en op de Wereldbekerwedstrijd van Jumping Amsterdam in 2016 maakten ze hun internationale debuut bij de senioren. In de Subtop was het duo goed voor Grand Prix-scores boven de 70 procent.

Stapje terug

“Theodoor vindt het nog heerlijk om te werken en mag op deze manier toch een stapje terug doen. Hij blijft lekker bij ons op stal maar krijgt zo nog wel zijn verdiende aandacht”, meldt Schmid. De amazone en haar partner Daniel Mosterdijk verwachten op 1 mei hun eerste kindje.

