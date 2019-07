Tweede poging levert Thomas Wagner en Soul Men Nürnberger Burg-Pokal ticket op

Op de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie in Werder zag Thomas Wagner met Soul Men (Soliman de Hus x Brentano II) een ticket voor de finale in Frankfurt, maar bij zijn tweede poging in Bettenrode had de ruiter meer succes. In de inloopproef moest Wagner nog genoegen nemen met de tweede plaats, maar in de kwalificatieproef noteerde hij 76,00% en verdiende daarmee zijn startbewijs voor Frankfurt.

De negenjarige Soul Men werd tot 2018 uitgebracht door Stefanie Meyer-Biss, daarna nam Wagner de teugels over. In Werder stuurde Wagner de Hannoveraan met 73,36% naar de derde plaats, die hij deelde met Holga Finken en Gino (Bretton Woods x Haarlem). In de inloopproef in Bettenrode was er winst voor Finken en de KWPN-er, maar in de kwalificatie was het Wagner die de overwinning voor zijn neus wegkaapte.

Bron: St. Georg