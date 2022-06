Tweede voorselectie Dutch Pony Championship

Op de locatie Dressuurstal Seren in Vorden zette afgelopen zaterdag een mooi aantal combinaties het beste beentje voor. In deze tweede voorselectie van het Dutch Pony Championship lagen de scores telkens dicht bij elkaar. De jury was lovend over de manier waarop iedereen zijn of haar pony voorstelde én over hoe goed de pony’s zich lieten rijden.

Febe van Zwambagt en Wesley Mulder vormden het jurykoppel. “Het was top georganiseerd en volgens mij was het voor iedereen een feestje om mee te doen”, begint Febe. Ze licht de top drie van elke categorie graag even uit.

Vierjarigen

“Bij de vierjarigen dachten we heel even dat we een mini-Apache in de baan liep. De winnaar Coco (v. Coelenhage’s Happy Hour) viel op door de luxe uitstraling en hoogbenigheid- en met dezelfde bruine kleur als de hengst van Emmelie Scholtens. En bewegen kan hij ook. Coco werd heel netjes voorgesteld door Ize Herwers, die deze jonge pony netjes in balans en heel sympathiek reed, mooi van de hand af. Coco scoorde op alle onderdelen een 8 of hoger, en voor de draf gaven we een 9.”

Amazone Ize Herwers reed ook de nummer 2, Hendi’s Picasso, ook een hengst (v. Nieuwmoed’s Mister Right). Hij had maar één puntje minder dan Coco, 82 in totaal, met alleen maar 8-en en 8,5-en. Picasso heeft al een hele mooie zelfhouding en veel souplesse en ook hij werd prettig voorgesteld. Met een 8 gemiddeld eindigde Jinthe Nipius met de ruin Just a Champ (v. Jonkers’Jayden) op plek 3, een pony met een prachtig stille aanleuning die een constante verrichting liet zien.”

Vijfjarigen

“Met 83,5 punten werd deze rubriek gewonnen door de Nia Domo’s Bolero-zoon Tjiësto L.H. “Deze bruine ruin werd gereden door Levi Heusinkveld, die ook de nummer drie Spoorzicht’s Jaguar presenteerde”, vertelt Febe. “Op twee eindigde de hengst Dempsy Sil onder Esmae Niessen. Deze drie pony’s staken net iets boven de rest uit met 80, 81,5 en 83,5 punten. Dempsy Sil is een imponerende pony met veel uitstraling. Tjiësto won het omdat hij net wat meer souplesse heeft, en een hele mooie losgelaten stap, waar we dan ook een 9 voor over hadden.”

Zesjarigen

Bij de zesjarigen was de merrie Poseidon’s Genovia (v. Veenstra’s Grapjas) de uitschieter, met 83 punten. “Ze werd heel mooi gereden door Faye Lynn Zwaneveld. Een blije vosmerrie waar je echt graag naar kijkt. Ze ging swingend de baan rond en kan zelfs al een beetje verzamelen. Verder is bij deze pony de mooie stille aanleuning opvallend”, aldus Febe.

“De nummer 2 was de hengst Spoorzicht’s Jupiler (v. Speycksbosch Dickens) – hij kreeg als enige een 9 voor zijn exterieur – die door Yelin Kayalar naar 80 punten gestuurd werd. Hij was een beetje afgeleid en dat zorgde voor iets spanning in bijvoorbeeld de stap en die spanning drukte ook het cijfer voor Gedragenheid & Souplesse. Bij de nummer 3 viel op dat die al ver in de opleiding is. Deze Black Pearl (v. Leuns Veld’s Lord) scoorde met Lieve Berndsen 78 punten. Ook deze pony en amazone zijn een belofte voor de toekomst.”

Finale

Er volgen nog vijf selecties waarvoor ook nog ingeschreven kan worden. De finale staat gepland in het eerste weekend van september en combinaties kunnen zich via twee selectiewedstrijden plaatsen voor de finale.

Bron: dutchponychampionship