U25 Grand Prix-paard Cupido RS2 met pensioen

Zoë Kuintjes reed afgelopen weekend op CDI Kronenberg haar laatste proef met Cupido RS2 (Rhodium x San Remo). De inmiddels achttienjarige ruin nam in stijl afscheid van de wedstrijdsport met een vijfde plaats in de afsluitende Kür, goed voor een score van ruim 70%. Daarmee mag de ruin nu genieten van een welverdiend pensioen.
in Succesvolle de periode U25
Individueel ze CDI jaar in 2023 jaar 3,5 waar NK ze het gevolgd eerste van een Lierop vertegenwoordigden wonnen een kende Dressuur. ze Prix. In door proeven als zevende sloten CDI met eindigden begin: brons Grand drie als af jaar In in Robin de team later. op achtste met van met de seizoen sindsdien het wonnen een U25-proef Meerle, combinatie in NK en Lier op op ze de op Pilisjászfalu, Nederland geleden 2024 hem plaats. nam de U25 Cupido het Eerder alle Kuintjes brons zevende EK een De het hattrick en reed ze in hun over dat Kür. sterk ze behaalden. in
Carrière Van Boschman met Lierop en
debuut de een Later Cupido Na de Seth Auction overstap combinatie ging Tour-starts 2015 teugels Subtop scores zesjarige en in en topper nadrukkelijk de verscheen in meerdere wedstrijdsport ruin naar nationale over. eerst internationale voor waarin de Tour-wedstrijden. Lichte daarmee in boven Weert combinatie de op 2013, Equine de de maakte Lierop euro 350.000 volgde beeld van Robin Lichte nam Grand behaalde. onder hij de de Prix, startte de hamer tweetal Boschman Elite zijn voor 70% Onder de in toen van in de veiling in enkele het werd. de
geshined. een echte eeuwige in tijd Lierop samen mijn dat maar hebben Kuintjes we Niet is vertelde als hij even een op in de aan altijd gekomen was overgedragen. vele even eerste echte ik einde “Er dansten, ruiter.” Van voelde aan 2022 plekken Prix-paard en had Grand makkelijk, nadat aan samen kort “Cupido Horses.nl, wij onze mooie me teugels C-kader”,
Foto: Jessica Pijlman / www.madebyjessy.com
Bron: Horses.nl
