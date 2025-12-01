U25 Grand Prix-paard Cupido RS2 met pensioen

Savannah Pieters
U25 Grand Prix-paard Cupido RS2 met pensioen featured image
Zoe Kuintjes met Cupido RS2. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Zoë Kuintjes reed afgelopen weekend op CDI Kronenberg haar laatste proef met Cupido RS2 (Rhodium x San Remo). De inmiddels achttienjarige ruin nam in stijl afscheid van de wedstrijdsport met een vijfde plaats in de afsluitende Kür, goed voor een score van ruim 70%. Daarmee mag de ruin nu genieten van een welverdiend pensioen.

