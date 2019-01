Uitsluiting voor Madeleine Witte-Vrees tijdens Grand Prix op Jumping Amsterdam

De Grand Prix wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam is voor Madeleine Witte-Vrees zojuist in een teleurstelling geëindigd. Na afloop van haar proef werd bij Cennin (v. Vivaldi) bloed in de kootholte van Cennin geconstateerd wat voor Madeleine helaas uitsluiting betekende.

De proef begon goed en glad. In het laatste zigzag appuyement had de combinatie helaas een klein hakkeltje en ook op de pirouettes verloor ze wat punten vanwege de gedragenheid. Maar na de proef kwam het Deense hoofd van de jury, Susanne Baarup, de baan in voor inspectie van het voorbeen van Cennin. Na overleg met de steward werd bekend gemaakt dat de combinatie werd uitgesloten vanwege bloed in de kootholte van Cennin.

Bron: Horses.nl