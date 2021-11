Vaderland en Filou naar Nederland en in training bij Van Liere

Dinja van Liere is twee nieuwe paarden rijker. Het gaat om de vijfjarige Vaderland (Vitalis x Krack C) en de even oude Filou (For Romance I x Sir Donnerhall I). Beide in Duitsland goedgekeurde hengsten van Reesink Horses stonden de afgelopen jaren in Duitsland en werden daar ook gereden (door Annika Korte en Jessica Lynn Thomas). Nu heeft Reesink ze naar Nederland gehaald en worden ze getraind door stalamazone Van Liere.

Vaderland werd in 2018 reservekampioen van de Westfaalse hengstenkeuring, maar die titel werd hem weer afgenomen toen hij positief op doping werd getest. Bij een nakeuring werd hij opnieuw goedgekeurd en ook geprimeerd in Westfalen. Vaderland liep vervolgens twee goede testen en werd derde op het Oldenburger Landeschampionat onder Annika Korte

Goede klik

Van Liere: “Vaderland is een stoere krachtpatser. Hij heeft drie goede gangen en een heel stoer voorbeen. Hij heeft veel kracht in het lopen. Ik had direct met hem een goede klik, net als bij Filou trouwens.”

“Filou is een kast van een paard, heel imposant en ook heel chique”, vertelt Dinja verder. Filou, goedgekeurd in Oldenburg en Hannover, liep ook twee goede testen en werd voorheen een keer uitgebracht door Jessica Lynn Thomas in Duitsland “Waar Vaderland de krachtpatser is, is Filou de ballerina.”

Geen lange termijnplanning

“Lange termijn planning heb ik niet gemaakt met de hengsten”, zegt Dinja over de toekomst met de twee. “Ik ga eerst rustig een combinatie met ze vormen, kijken waar alle knopjes zitten. Als ze goed door ontwikkelen ga ik verder met de zijgangen en de wissels en dan kijken hoe het verder gaat. Mogelijk klaarmaken voor het WK, maar zo ver zijn we nog niet.”

Bron: Persbericht/Horses.nl