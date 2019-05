Vai Bruntink en Carlijn Vaessen aan elkaar gewaagd

In Wezep stond zaterdag de tweede selectiewedstrijd van de Bonfix Dressuur Cup op het programma. In de Prix St. Georges waren Vai Bruntink en Carlijn Vaessen zeer aan elkaar gewaagd. Bruntink pakte uiteindelijk de zege met KWPN-hengst Ebony (v. Painted Black) met 69,8%. Vaessen volgde met Fossbury (v. Ampère) in hun debuut op dit niveau met 69,71%.

“Ebony liep vandaag echt lekker”, steekt Bruntink blij van wal.

“Ik merkte bij hem dat ik hem iets vaker moet starten om iets meer ritme te krijgen. Dat heeft hij echt nodig. Vandaag gaf hij zo’n goed gevoel. Hij werkte echt super mee en had echt zijn focus bij mij en zijn proef. Het is een enorme krachtpatser, maar dat gaat nu in mijn voordeel werken. Natuurlijk zit er nog wel rek in de score en de proef, maar voor nu vond ik het heel fijn en het beeld was aansprekend.”

Klem gereden

Carlijn Veassen is met Fossbury ook zeer succesvol bij de young riders. Met het NK over twee weken voor de boeg wilde ze graag de proef nog een keer oefenen, zodoende maakten ze hun debuut in Wezep in de Prix St. Georges. De landenproef voor de young riders is gelijk aan de Prix St. Georges-proef.

“Na december had ik hem even niet meer mee gehad, omdat ik graag van de winter punten wilde halen voor mijn studie, zodat ik van de zomer wat meer tijd zou hebben. Op CDI Zeeland had ik hem wel weer mee. Dat was voor ons de eerste EK-observatie. In de training, nog voor de vet-check, werd hij klem gereden door een ander paard. Dat vindt hij heel eng en toen draaide hij zich heel snel om. Daarbij raakte hij de betonnen rand om de baan en was hij geblesseerd. Toen konden we dus weer naar huis. Dat was heel zuur, maar gelukkig is hij nu weer goed en hebben we nog twee EK-observaties te gaan”, vertelt Vaessen.

Jury uit hokje

Over haar debuut in de Lichte Tour vertelt ze verder: “Ik ben heel blij dat hij weer fit is. Ik merk wel dat hij er nog niet helemaal is en nog wat kracht mist, bijvoorbeeld in de pirouettes. Verder liep hij wel heel fijn. Ik schrok alleen wel, want toen ik klaar was met mijn proef kwam de jury bij C zijn hokje uit. Gelukkig was er niks aan de hand en wilde hij alleen maar even zeggen dat hij de proef zo goed vond. Bij die jury had ik ook dik 72%. Heel leuk dat een jury die moeite neemt! De focus ligt nu op het NK over twee weken, wat voor ons ook een EK-observatie is en dan hoop ik uiteindelijk mee te mogen naar het EK. Dat is wel mijn doel”, besluit ze gedreven.

Annemiek Vincourt-Krom werd derde met Diede Dieni (v. Spielberg) met 68,38%. Leila Sticker volgde met Fieldmaster (v. Ampère) met 67,94% op plaats vier. Esmee Janssen noteerde met Andretti-zoon Hummer 65,74%. Nicky Snijder en Game Boy STH (v. Andretti) werden zesde met 63,75%. Kristel van Duren-Bodewes mocht als laatste een lint in ontvangst nemen. Met Farfelu D.E.S. (v. Uphill) reed zij 63,53% bij elkaar.

Bron: Horses.nl