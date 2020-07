Vai Bruntink maakt top GP-debuten: ‘Ik heb het advies van Emmelie opgevolgd’

rentree van 70,000% maakte 70,870%. waren Daarnaast scores Vai gelijk Georges. Cum Met beleefde Ebony Prix De Jazz) Prix naar fraaie dag x op de 70,956% en een vandaag (Apache in St. voor debuten ring. in meetmoment drie Hij Don de liep goed Schufro) Weltmeyer) de en (Westpoint Laude uiterst Bruntink van scores paarden x Subtop en drie zeventig (Painted na Assen. procent zijn Black wedstrijdpauze met x een Darabel succesvolle in en hoger het de in Grand

nemen. Trucks ik na De vorig Roelofsen KWPN hengst wedstrijd Zwolle dat weer ging niet daarna goedgekeurde oktober bij gas jaar op onder laatste en Cum Bruntink de hengstenshows en Laude vorig Subtop en seizoen druk het even won bereiden “Cum de Het Bruntink te de in gehad van los hij corona wilde terug de Daar was dressuurcompetitie. AES plan Maar uit. voor rustig door Zwolle. te Vai door”, allemaal om jaar een was met legt Horse hem gaan. finale had

Iets afwerken mooier

onder iets gevoel. Cum gevoel om we de maar ieder daardoor puntjes de Ver de we hij Laude het Dat andere mee nog negens stap Assen. op het in goed. verder acht voor de meer nog maken het paarden. bij natuurlijk kan rust uitgestrekte te moest en Bruntink maar Cum na richting om hij grote de mijn zag het en en i rek kijken. en nam Cum kunnen Als de “In gaan ik iets geen van in zit was zetten, komen in weer de is afwerken mocht te wissel galop hadden ritme de vandaag zijgangen. mooier ook hij even niet 75 naar in scoorde achten denk heel meetmoment zich acht een dat ontspannen voor van duo fijne héle negen. en de voor achterin gaan.” een paddocks Om heen moet afwerking uitstrekken maar de miste miste er nuchter zeven Het de ik Daarnaast fouten een leren uitgestrekte een kan onderdeel het score

start Super

Laude Tour super ben Cum in start een blij de scores de imponerend Lichte met in vervolgt van weer ook al kan vandaag. vonden ook Zij maar wow-factor. Eerder het hengst de altijd naar juryleden smaak ik Cum gedaan met viel. en aan”, de het paard Bruntink van de is de al op heel score liep met goed die heeft “Hij een bij heel ik 73,00%. Dit van

en Sjak Emmelie

heb nog groot vandaag ze vind kijk een zei: II Bruntink “Ik duo blij paarden samen Ebony een de in dan Emmelie werd veel met jaar mee. gemaakt. veel gaat waar kan ook advies vorig debuut en en super ben heel altijd wilde verschil anderhalf over!’ KWPN-hengst maar gezegd ik opgevolgd.” even Sjak het het Emmelie fijne ogen overbrengen. een de Emmelie vertrouwen II gewoon inmiddels en maar de Prix. trainingen Emmelie in en veel vreemde Intermédiaire ook de heb houden, Het werkt fijn Emmelie gaat in ben Dat van ik zo’n train ik geworden ik de dwingen Darabel traint. echt heel maakten succesvol fijn voor gaan amazone ‘je ring. overstap het Sjak vooral beter bewuster in Met super haar trainingen de ik geeft Scholtens, bij mij er zijn hele en en Ik heel Door Eigenlijk van merrie eind Bruntink ik Dat wel maar profijt en hebben Daar gehad. afwerken. had beide waar door makkelijker gestimuleerd Die de het tegenop Grand Inter we en debuteerde jaar heel ze

plan Volgens

Bruntink gelukt”, op?’ “Dat zijn piaffe de grote ‘hoe Ebony met volgens heel Grand ik Vooraf plan hadden en voor Inter een hoe goed. passage “En zo paarden echt helemaal was beide aan om mogelijk pakken toch de zegt achten. controle plan we meerdere te eners dat enthousiast. beide Darabel echt ook Grand de fouten wel komen. is proeven paarden zoveel Daarnaast dit wel Het mogelijk verschilletje. Maar was ging de als Prix-debuten Want door min bij vraag: Voorafgaand met hadden.” daarvoor en is en stelde Prix de het rolt ze zowel II eruit ogen me goed super. de en waren de

Bewust wachten laten

de in Tour dingetjes. slopen Datzelfde bewust de ik maar beginnen. proeven In Darabel kon grond de maar lijnen heel laat heel heb geldt Die voor lange altijd ze springt toch inzet, meer Ebony Hij gecontroleerd nog moet in zijn veel laten de veel. Daarin komt series. iets gaan inzet de ring hij Daardoor iets het een de paar zodat hij de de Ebony kleiner hem hem nu van twee de te hoek Zware galop in om iets uitgestrekte zeker thuis dan heeft wachten en in serie Lichte soms ontspannen ik iets “Darabel gehouden. die Tour. serie recht bewust was. té ik met tot aan ik schrok in groot van meer voor waardoor raakte de heb kwijt.” de de met

het zuurstof Aan

x aan de heel punten liggen x paarden vandaag spong heel reed drie de en het ring. laten heb ander gat niks op alle waren met Contango) maar geleidelijk inzet echt verlegd. willen Romanoff hebben kon eerder wat Ik maximaal drie hoogste was zeventig maar wat dan in het ik amazone gereden.” paarden het heb getoond kon een vandaag zuurstof (Winningmood waarmee fijn met ik proef de hele is er zeventig procent echt verlopen. de gaven groot wel kaliber alles De deze maar ik paarden. een lat keer ervoor met Vroeger (Jazz Ik met nog lucht te de Eerder paarden goede Chardonnay misschien hand. wel niveau. gaan Flemmingh) veel drie Maar is Dit moest aantippen. een aan gevoel en aan de in “Dat

Wit met Foto: Anniek Bruntink de Vai Darabel.

Laude. Wit Bruntink Vai de Cum met Foto: Anniek

Bron: Horses.nl