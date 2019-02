Vai Bruntink’s Chardonnay succesvol onder Dominique Filion

Dominique Filion blijft maar winnen. Op de subtopwedstrijd in Maasdijk won ze zowel de Lichte Tour als de Zware Tour. In de Zware Tour startte ze met Winters Chardonnay (v. Winningmood), die eerder door Vai Bruntink werd opgeleid tot en met de Grand Prix.

Filion startte Winters Chardonnay in de Intermédiaire II en won de gecombineerde Zware Tour met 68,82%.

“Chardonnay staat bij Judy Winters voor de verkoop. Ik rij nu drie maanden paarden voor haar en zit nu zo’n anderhalve maand op Chardonnay. Het is echt een super sympathiek en leuk paard. Totdat hij verkocht is ga ik lekker met hem op concours. We zijn nu voor het eerst Inter II gestart en de 17e heb ik hem nog een keer Inter II opgegeven. Als hij dan nog niet verkocht is, wel ik hem graag ook nog Grand Prix starten”, vertelt Filion enthousiast.

Sietske de Man en haar Jazz-nazaat Ziva werden tweede. Hun Inter II-proef was goed voor 66,18%.

De hoogste score in de Grand Prix was voor Claudia Witte, die met Carlette (v. Briar) 65,43% neerzette.

Ruiterwissels

In de Lichte Tour zette Filion haar zegereeks met Winters Four Legends KS (v. Wynton) voort met een score van 71,32%. In pas hun derde wedstrijd samen, was dit hun debuut op dit niveau.

“We hadden een super score, maar het was ook een super proef”, begint ze blij haar verhaal.

“De juryleden waren heel enthousiast en vonden dat ik hem goed rij. In een hele korte tijd zijn al echt een team geworden samen. Ik geloof ook zeker dat het een heel goed paard is. Hij heeft de laatste tijd veel ruiterwissels gehad, maar daar kan hij natuurlijk niets aan doen. Daardoor heeft wel iedereen helaas een mening over hem, maar als je in je Lichte Tour-debuut zo’n proef loopt met zo’n score, dan ben je gewoon een goed paard. Ik ben in ieder geval heel blij met hem.”

Annemieke Lips-Maaskant werd tweede in de Lichte Tour door met Dutch Dandy DJ (v. Lord Leatherdale) een score van 66,47% neer te zetten.

Young rider

In de eerste proef van het ZZ-Zwaar was het oranje lint voor Michelle Stok. Met Benson (v. Johnson) noteerde ze 63,21%. Daphne van Leeuwen volgde op de tweede plaats. Haar proef met Salve Daijiro (v. Turbo Borra BZ) was goed voor bijna 62%.

De tweede proef werd in handicap met de young riders verreden. De overwinning ging hier naar young rider Sophie Merchandeau. Met haar Sandreo-nakomeling Fellow Rules noteerde ze 66,99%.

Op bijna 4% afstand volgde Hennie Wouwenaar-Hogewoning met Totti (v. Mettal).

Plaats drie was met 61,79% voor Kimberly Luijten en Vasco (v. Koss).

