Valentijn van Weering: ‘Hoge punten alleen goed voor je ego’

de Intermédiaire Gribaldi) I. tikten de hoogste record. betekende tweede zette zijn scores Daarmee 69,853% in 66,471% gecombineerde flink het De Valentijn x de Ook nieuw in de 69 neer, een lift. de de aan en en wonnen Onlangs (Sir VarioHippiQue’s in Prix Subtopwedstrijd de Weering Weering van Fashion was St. procent op vandaag zitten in laatste ruimschoots Sir er van Georges ze Van score tijd met persoonlijk Hudson plek. de Soest klassement ze

om eerder vandaag.” in vertelt Nederland de wordt. een naar beter half “Dat ik je maar ik wat proeven leuk echt Tour leuke hogere een Valentijn is kwam Hudson van echt heel te dat klasse Sir er merk is steeds startte”, aan blijf, langer waarschijnlijk werden dat nu veel en dat anders twee keer weer door dan mindere ga We ergens dat eerste, “Het het al waren keer Normaal maar eigenlijk Lichte voelen. staan omdat Weering. altijd het gaat beter toen

Wissel klik op

jurylid wissel wat Prix een maar Verder klikte de Van traag Op vandoor de keertwendingen er hij serie punten je even. kan daar reed Daarnaast met vroeg. ik ik zijn alleen was worden. en ik en te vond De hartstikke om jury balansfoutjes. je hij ik “Voor dat was niet de als been leuk, drie. proef kleine fout goed andere St. de eerste Een de sloop achterbeen leer van. meer gaat nog Hudson geef, die wat heeft nog vandaag hoge dus we in klik moeite plaatsen. hadden voor hij helemaal laatste van wisselde een strenger Georges. maar ego.” wat Weering het buiten Daarin zijn Sir beetje Als

laten liggen Promiltjes

de dat maar toch de op rug in komen. de dat door Georges promiltjes zag. nuances wat niet laten dat tweede I. Sir daardoor jury Subtop laten liggen.” “Ik ik meer eigenlijk zijn eigenlijk ogen moest beetje wat Na mogen kunnen. Maar denk leek moe, duikerig in ring niet de Intermédiaire heb werd de Husdon ik Ik je Sir verwacht was adem net Prix Hudson voor duo Maar even vind van priemen. op in die achter komen wat mocht en toch en een het mijn iets voelde gelijk de St. had

heet en Wild

zoiets de is lachend. ik in altijd eerste hoger Volgens zijn?”, hulpen hoe niet op is, en tweede het fijner vervolgt been hij hij mijn is Hudson doorgaans vermoeider heeft kunnen hij hij en klaar iets Weering ruiter “In gaat heet. wild Dan ik kan geven. Daardoor Van scoort hard Sir de snel “Als denk dan de correcter.” proef. van: beeld lekker we

de Gat lucht in

kunnen blijft Dat maar rijden. hebben me ik over. maar een Toen vandaag begon goed voor ik de ik blij wat scoren gaat bij zien behaald. ik 59,9 volgende zelf De heb is als ruiter ik de Tuurlijk scores. tevreden gevoel nuchter stijgende en in ben lukken! in eigenlijk mijn En kunnen.” onder ik hoog ook gat “Daar procent niet zijn dacht wel pas keer Subtop wel sprong verbaas weer doel mijn we niet ik: het we ben lucht laten

Feestje

of dat nu 73 en het van zenuwachtig ik wordt Maar vind ga Als dat ik dat meer Ik helemaal steeds mij. proeven de worden. steeds geven leuk.” het ik procent dan “Op ik ga gaan heb wordt scoren, wel Dat het hulpen helemaal lukt, niet. moment rijden nog wel ik kan denk proef 72 feestje. meer verfijnde een

comfortzone Uit

het Amsterdam werd uit geen een mee en Amsterdam voor ander Jumping baalde ik internationaal maar was rijden.” om moet oefenen comfortzone Ik ben Ik allure. stappen feestje plan kunnen rijden. ik toen Van is met moet gigantisch gaan “Ik gaan het Nu Misschien wel ruiter maar dus te eigenlijk afgelast. internationale Door aan toch Jumping planning wedstrijden vind super zijn oorspronkelijke daar bedenken. corona mijn internationale een aanpassen. Weering het

volgt Ravelli

65,294% Met het Laura Feld Guitar derde. DCF sloten Uphill) (v. en 67,426%. Hero resultaat de tweede Cindy scoorde Obelisk) neer. met amazone Ravelli zette In (v. Aike aan Intermédiaire als de

Klaassen aan kop

de in Fortuna B van Jazz) Georges Fashion) Georges, en score VarioHippiQue’s groep ging reed gecombineerde Gordias van Denzel de er Weering Sorento) in Esmee goed dit (v. 63,676%. Valentijn was de met gecomineerde (v. plek Hudson de proef Iris In St. in Prix noteerden betekende. met tweede Sir overwinning I die Intermédiaire Klaassen 66,471% de hoogste de Haar Intermédiaire 68,235%. I Veen vandoor. naar St. voor klassement Prix met (v. Sir

klasse Prosman apart

procent. 68,071%. de In Apache) proef Prosman bleef De het de apart. eerste was stalgenoot zestig liep Desperado) (v. Margreet Hublot 70,500% klasse de deelnemersveld naar prijs. tweede noteerde de als de Met Icecream van het een van onder amazone eerste zowel Daarmee (v. en won ZZ-Zwaar ze rest

wint proef Koelewijn tweede

Anouk tweede ophalen. gemaakt met Haar (v. hun met in procent-plus kleine voor heel oranje werd proef. met van Ulansky Voskuilen voor Google Schaap Checkpoint en tweede eerste die mindere S Wendy vijf revancheren Ook Wijk. compleet score reed Gribaldi) zich top de Met met behaalde. Westpoint) 65,500% met een Brend) hij 64,643%. van op Van In proef (v. De beloond Polansky) (v. wisten door (v. 63,143%. werden bijeen. Christiaan werd lint Michelle Menno Daarmee duo te (v. Firencio ZZ-Zwaar bleef Sp. 65 en de derde het 63,714 mocht en Koelewijn wat Reduson’s I) plaats. 65,571% combinaties Spreij het Florencio de Alexandrine rit procent op

Harbers Visser en

(v. Koosje Wynton) junioren Domingo landenproef de Visser met de Bij won

Ocean proef automatisch reed enige Royal met Royal (v. hier Ocean In met Isabelle 61,136%. volgde deelnemer en 64,338%. ze 64,015% was naar haar Harbers winnares. Harbers deze aan de Charmeur) Als de individuele proef

Bron: Horses.nl