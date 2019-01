Valentijn van Weering wint debuut met Vingino: ‘Wereldgelukkig met m’n popcorn’

Toen Valentijn van Weering vier maanden geleden de teugels van VarioHippique's Vingino (v. Polansky) overnam van Tommie Visser had hij niet de verwachting om met het voormalige A-kaderpaard ooit 65 procent te kunnen scoren. Maar het werd meer dan dat. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Wormerveer noteerde het duo op hun wedstrijddebuut 65,435% en won daarmee met flinke voorsprong de Grand Prix.

Een week eerder reed Valentijn van Weering met Vingino hors concours in Lisse. Toen kwam de score uit op 67,174% waarna de ruiter besloot om in Wormerveer zijn officiële debuut te maken. “We moesten natuurlijk gelijk Grand Prix maar ik had geen idee hoe Vingino op wedstrijd zou zijn. Daarom wilde ik in alle rust eerst een keer oefenen”, legt Van Weering uit die zich toen met een ander paard had ingeschreven en onverwachts met Vingino in de ring verscheen. “Eigenlijk was het plan om zeker een half jaar hc te starten maar Vingino pakte het zo goed op en Grand Prix rijden is wel hartstikke leuk.”

Beheerst en relaxed

Naast een onder andere een 8 en een 9 voor de fraaie pirouettes liep de combinatie toen nog een dure fout op in de uitgestrekte galop en de daaropvolgende wissel die een 4 en 1 opleverden. “Hij werd te hectisch en maakte een galopsprong op twee benen. Dat was voor mij reden om nu na het verruimen heel rustig terug te nemen. Het was vandaag foutloos en al veel beter dan in Lisse. Ik was heel blij toen ik de video terug keek. Het zag er heel beheerst en relaxed uit en wat ik moest doen lukte. De juryleden wilden iets meer expressie zien, maar dat doe ik niet met hem. Dit paard houd ik hopelijk voor de rest van m’n leven en ik ben voorzichtig met hem.”

Foutloze Grand Prix

Het duo scoorde achten voor de pirouettes maar het meest blij is Van Weering met de achten en 8,5-en voor de piaffe. “Bij het uitrijden van de pirouettes was Vingino nét niet helemaal recht. De piaffe gingen we rustig in, vervolgens vijftien passen en zonder storing eruit. Dat was nu echt goed voor elkaar. We kunnen niet alles verbeteren in een week maar kwamen nu volledig foutloos de proef door. Een foutloze proef neerzetten is zo moeilijk in de Grand Prix en ik ben heel blij dat waar we in de training aan werken ook in de ring lukt.”

Testfase

Volgens Van Weering mogen de appuyementen nog meer opzij. “Maar dan moet ik ook meer been geven. Daar wordt Vingino hectisch van dus dat is nog lastig. Daarin zijn we nog een beetje in de testfase”, vervolgt de ruiter Weering lachend. “En op de laatste lijn met piaffe, passage en piaffe moet ik hem vooral afremmen. Op het moment dat ik daar meer aan ga sleutelen raakt Vingino gespannen en ontploft hij. Dan heb je echt popcorn.”

´Niets uit gereden´

Na een uiterst succesvolle periode onder Tommie Visser kwam Vingino vier maanden geleden terug naar Van Weering. “In het begin kreeg ik er niets uit gereden. De eerste twee maanden heb ik gewerkt aan de rust en controle in draf en in november zijn we aan de galop begonnen. Tot december kon ik geen series rijden maar nadat we de wisselhulpen samen hebben afgestemd ging het best snel.”

572 filmpjes

Naast de trainingen bij Visser maakt Van Weering veel gebruik van video-opnames. “Ik heb ze laatst geteld en heb 572 filmpjes gemaakt om te kijken waar mijn fouten liggen. Vingino is echt mijn religie. Ik ben de hele dag aan het nadenken hoe ik dingen kan oplossen en met het vinden van een manier waarop hij rustig blijft. Ik ben zó bezig met hem.”

Handdoek in de ring

Eerder had Van Weering niet de illusie om boven de 65 procent te scoren maar de resultaten overtreffen zijn verwachtingen. “Ik ben hier super blij mee, maar aan de andere kant: wat stelt een 6,5 voor. En je moet ook niet vergeten dat Vingino een super goed opgeleid paard is. Als ik hem zelf had getraind was het waarschijnlijk nooit gelukt en had ik misschien al bij het ZZ-Licht de handdoek in de ring gegooid.”

Plezier voorop

Voor Van Weering staat met Vingino, wat zijn derde paard in de Grand Prix is, het plezier voorop. “Ik laat me niet leiden door wat anderen zeggen en rij hem voor mezelf. Het is wel heel grappig dat drie jaar nadat ik Vingino kocht, nu m’n eerste score in de Grand Prix met hem heb gereden. Ik begrijp nu hoeveel plezier Tommie met hem heeft gehad. Vingino geeft zo’n waanzinnig gevoel, dat is echt het summum. Ook het hele management eromheen vind ik machtig interessant. Ik ben wereldgelukkig met m’n popcorn.”

Kral tweede bij debuut

Paulette Kral maakte met El Dorado (v. Painted Black) haar debuut in de Intermédiaire A en scoorde 63,897%. Dat betekende de tweede plaats in het gecombineerde klassement Zware Tour. De overige combinaties in deze rubriek bleven onder de 60 procent.

Uitslag

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl