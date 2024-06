Van der Heijden: ‘Meer dan ooit aandacht voor lichtheid en harmonie in jurering’

Zoals op elk kampioenschap stonden de vijf juryleden in het seniorenkampioenschap – Maarten van der Heijden, Eddy de Wolff-van Westerrode, Janine van Twist, Francis Verbeek en Patricia Wolters – onder behoorlijke druk. Hier en daar was te horen dat mensen vonden dat Edward Gal en Glock’s Total US en Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto Jr. hogere punten hadden verdiend. Maar over het algemeen was er veel overeenstemming wat betreft de plaatsing in het kampioenschap.