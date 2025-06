Van der Meer: ‘Als het even kan, nieuwe combinaties de kans geven’

‘Omdat 2025 een jaar is waarin geen kwalificaties voor WK’s of OS plaatsvinden zal de focus liggen op talentontwikkeling. Jong talent krijgt reële kansen om te starten op landenwedstrijden en internationale kampioenschappen’, is te lezen in het jaarplan van de KNHS. Dressuurbondscoach Patrick van der Meer is daarvan doordrongen: “Als het even kan wil ik nieuwe combinaties dit jaar de kans geven – en dat geldt niet alleen voor de landenwedstrijden – maar het moet natuurlijk wel reëel zijn.”

In Exloo (en het buitenseizoen 2025 tot nu toe) zijn het vooral nieuwe paarden die komen bovendrijven, niet zo zeer ‘nieuwe’ ruiters. Daarbij moeten met name de elfjarige Zantana RS2 van Jacques en Saskia Lemmens en de negenjarige Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. van Stal Hexagon genoemd worden, die er ook in Exloo vooraan bij liepen. Wat betreft de ruiters zijn het vooral namen van de gevestigde orde, die al één of meerdere kampioenschappen hebben gereden in de afgelopen jaren: Marieke van der Putten (WK 2022), Marlies van Baalen (EK 2023), Thamar Zweistra (WK 2022 en EK 2023). ‘Nieuwe ruiters’ kunnen nog niet helemaal tot de top doordringen.

