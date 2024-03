Van Norel, Van Nek, Niessen en Kikkert-Van der Linde bovenaan in KNHS-Anemone Horse Trucks Cup IJsselmuiden

Bij De Deltaruiters in IJsselmuiden, waar vrijdag de vijfde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup op het programma stond, werden door de jeugdruiters mooie resultaten behaald. Bij de junioren mocht Sophie van Norel met Gotcha-Utopia (v. Ziësto) de eerste prijs in ontvangt nemen. Lara van Nek en Jappaloup (v. All at Once) waren de beste bij de young riders, Feline Niessen en Diamond Blue (v. FS Daddy Cool) wonnen bij de pony’s en bij de children reed Britt Kikkert-Van der Linde met Dark Knight Texel (v. Wynton) naar de hoogste score.

Sophie van Norel is goed op dreef met de hengst Gotcha-Utopia waarmee ze nu ongeveer een jaar een combinatie vormt. Het duo reed in IJsselmuiden hun derde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup. “We hebben onze eerste wedstrijd eind 2023 gereden, dus dat is eigenlijk nog niet zo heel lang. Iedere wedstrijd probeer ik te kijken hoe we een betere proef kunnen rijden en voor mijn gevoel was dit een hele fijne proef. Ik heb het idee dat het steeds beter wordt, vertelt Sophie van Norel enthousiast die Gotcha-Utopia naar 67,879% reed. Gotcha-Utopia is een goedgekeurde dekhengst maar daar ondervindt de amazone weinig hinder van. “Hij heeft eigenlijk niet zoveel hengstengedrag. Hij kan wel eens wat hinniken naar andere paarden maar over het algemeen is Gotcha super geconcentreerd op mij.”

Ook succes bij de pony’s

De overwinning bij de junioren met Gotcha-Utopia was niet het enige succes voor Sophie van Norel. Bij de pony’s reed ze haar Speycksbosch Dickens (v. Heitrak’s Marvin) met 67,333% naar de derde plaats. “Dicky liep een fijne en constante proef en ik kon het netjes afwerken. Hij was alleen een beetje moe van de tweedaagse kadertraining die we woensdag en donderdag in Ermelo hadden. Maar dat was super leuk en heel leerzaam.”

EK grote doel

Sophie wordt dit jaar zestien en dat betekent dat ze aan haar laatste jaar bij de pony’s bezig is. “We gaan proberen er het allerbeste van te maken. Het grote doel is het EK wat hopelijk uit mag komen”, vervolgt Sophie lachend. “Het EK zou een super mooie afsluiting zijn van mijn ponytijd en Dicky heeft nu wat meer prioriteit. Het is mooi als ik dit jaar met Gotcha vast ervaring mag opdoen bij de junioren en dan volgend jaar knallen.”

Bij de junioren deed de top drie niet veel voor elkaar onder. Achter winnares Sophie van Norel volgde Mick van der Kort op kleine afstand als tweede. Hij reed Mambo (v. Sir Donnerhall) naar 67,475%. Dominique van Dalsen en Just Johnson Forêt (v. Johnson) werden derde met 67,323%.

Niessen 1 en 2

In de grote groep pony’s mocht Feline Niessen zowel de eerste als de tweede prijs ophalen. De winnende proef reed ze met Diamond Blue (v. FS Daddy Cool), die werd beloond met 69,810%. Met haar tweede troef Doppio Passo (v. A New Star U) reed Feline naar 67,381%. Sophie van Norel en Speycksbosch Dickens (v. Heitrak’s Marvin) maakten met 67,333% de top drie compleet.

Ook Kikkert-Van der Linde 1 en 2

Net als bij de pony’s mocht ook bij children één amazone de eerste en tweede prijs in ontvangt nemen. Die knappe prestatie leverde Britt Kikkert-Van der Linde. Met Dark Knight Texel (v. Wynton) reed ze naar 76,750% en met Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari) naar 74,850%. Bo Leijten en Gentle van Wittenstein V (v. Wittenstein) volgden met 71,100% op de derde plaats.

Van Nek

Bij de young riders was Lara van Nek goed op dreef. Met Jappaloup (v. All at Once) reed ze de winnende proef, goed voor 67,255%. Daarnaast werd Lara met Jamsession Taonga (v. Jazz) derde met 66,471%. Daartussen nestelde zich Eline Anker die sinds kort de beschikking heeft over de eerder door Renate van Uytert gereden hengst In Style (v. Eye Catcher). De prille combinatie behaalde 67,206% en werd daarmee tweede.

