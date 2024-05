Van Silfhout heeft hoge verwachtingen van New Orleans: ‘Ik denk dat dit paard alles heeft’

De KNHS Kampioenschappen op het NK Dressuur kunnen de boeken in als dé kampioenschappen van Diederik van Silfhout. In twee sterk bezette rubrieken won hij maar liefst twee gouden medailles. In het ZZ-Zwaar met de pas zesjarige New Orleans (v. Blue Hors Farrell) en in de Lichte Tour met de imposante hengst Las Vegas (v. Ferdeaux). Van New Orleans verwacht Van Silfhout echt iets in de toekomst.

Van Silfhout heeft de bij het KWPN-goedgekeurde en inmiddels geruinde New Orleans sinds acht maanden in gedeeld eigendom met fokker Nol Gerritsen en Wendy Lai uit Taiwan. “Wendy is een heel goede klant en zij heeft een deel gekocht zodat ik New Orleans kan houden tot de Spelen in Los Angeles. Ik denk dat dit paard alles heeft wat nodig is. Hij is scherp, heeft heel veel aanleg voor passage en piaffe, de juiste mentaliteit, is bloedmooi en kan mega stappen. Ja, ik ben heel gek van dit paard.”

