Van Silfhout in De Telegraaf: ‘Het wordt een hele uitdaging’

De Telegraaf interviewde Alex van Silfhout naar aanleiding van zijn aanstelling als bondscoach van de dressuurruiters. In de krant vertelt Van Silfhout over de uitdaging die hem te wachten staat, de Nederlandse dressuurruiters terugbrengen naar de top. Een hele uitdaging, zoals hij het zelf noemt. De 64-jarige Van Silfhout ziet de toekomst rooskleurig in, maar dan moet er wel wat gebeuren. "Ik wil samen met de topruiters en trainers zorgen voor aanwas vanuit de breedte. We moeten onze krachten bundelen. Dat betekent dat iedereen meer van zijn eigen eiland af moet komen en dat is niet altijd makkelijk in een individuele sport."

Ook vertelt Van Silfhout over het imagoprobleem van de Nederlandse dressuur. Dat neemt hij serieus. “Dat is een zeer serieuze kwestie, want het is een aanval op het bestaansrecht van onze sport. Daar zijn we, daarmee bedoel ik alle betrokken partijen in de topsport, ons dan ook bewust van. Zoals ik het zie, is het zaak dat de ruiters meer en beter moeten uitleggen waarom zij op een bepaalde manier trainen met de paarden.”

Bron: De Telegraaf