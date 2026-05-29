Van Silfhout wint eerste onderdeel Lichte Tour met New Orleans, weer en jurering spelen parten

Diederik van Silfhout, hier met New Orleans. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Met zijn ZZ-Zwaar kampioen van 2024 heeft Diederik van Silfhout het eerste onderdeel van het KNHS Kampioenschap overtuigend gewonnen. De al jaren geruinde KWPN-hengst New Orleans, die pas recentelijk weer terugkwam in de subtop (in verband met het verliezen van een oog), kwam als eerste in baan en liep overtuigend naar 73,725%. Met die score (en ook de individuele scores) bleef Van Silfhout overtuigend op 1. Verderop werd het behoorlijk spannend in het eerste onderdeel van het Lichte Tour-kampioenschap: onder andere door het weer (extreme hitte en hoosbuien) bij een paar combinaties, maar ook door niet altijd even goed te volgen (en op één lijn zittende) jurering.

