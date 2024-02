Van Uytert’s In Style vormt nieuwe combinatie met Eline Anker

De KWPN-hengst In Style (v.Eye Catcher) van Van Uytert wordt aankomend seizoen gereden door Eline Anker. Met de elfjarige hengst kan de jonge amazone een mooie combinatie gaan vormen in haar laatste Young Riders periode, zo meldt Renate van Uytert- van Vliet op Instagram.

In 2021 werd Renate met de zelfgefokte Eye Catcher-zoon Nederlands ZZ-zwaar kampioen en bracht hem datzelfde jaar eveneens uit op lichte tour niveau. Nu is het de beurt aan Eline Anker om de teugels over te nemen. Ondanks dat het duo pas sinds kort een combinatie vormt, maakte ze gisteren een zeer succesvol debuut in de klasse ZZ-licht. Ze behaalde niet één, maar tweemaal de eerste plaats met 79,1 en 81,7 procent.

Bron: Horses.nl/ Instagram