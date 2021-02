Vanaf 1 april toezichthouder losrijterrein dressuur verplicht

Op 1 april 2021 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement in. Één van de wijzigingen die de KNHS doorvoert is de verplichting van een toezichthouder op het voorterrein bij dressuurwedstrijden.

De toezichthouder let op het welzijn van ruiter en paard, Fair play, veiligheid en het naleven van de regels bij bijvoorbeeld de optoming. Zo rijdt iedereen onder gelijke en plezierige omstandigheden en dat komt de kwaliteit en de sfeer op de wedstrijden ten goede.

Paardenwelzijn speerpunt

Paardenwelzijn is een van de speerpunten van de KNHS en hier is in de afgelopen jaren verscherpt op ingezet. De KNHS zet met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in op een preventieve werking. Alle dressuurjuryleden kunnen door wedstrijdorganisaties gevraagd worden om toezicht te houden op het voorterrein.

In springsport al gebruikelijk

In de discipline springen was een toezichthouder al gebruikelijk. De KNHS adviseert naast springen en dressuur ook alle andere wedstrijdorganisatoren om deze lijn te volgen en ook in te zetten op de preventieve werking van de inzet van een toezichthouder op het voorterrein.

Bron: KNHS