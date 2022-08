Veel kwaliteit op laatste selectie DPC

Na een zeer tropisch warme periode zijn er op woensdag 17 augustus onder regenachtige omstandigheden een groep zeer beloftevolle (sport)pony’s gepresenteerd aan de jury van het Dutch Pony Championship. De presentatie vond plaats tijdens de Nationale keuring van het NRPS en werd verreden in een zeer indrukwekkende ambiance met een grote tribune, fleurige aankleding en de keuringsbaan op gepaste afstand. Gelukkig presenteerde de pony’s zich optimaal en hebben wij genoten van kwalitatief goede pony’s aldus de jury Marten Luiten en Dennis Ausma.

Net als bij de selectie in Vorden & de Mortel bleek Coco bij de vierjarigen in topforum te zijn onder zijn amazone Ize Herwers. “Bij Coco dachten we even dat we een klein paard in de baan hadden lopen! Het is een heel stoere pony die verstand heeft van bewegen, met veel balans en dit ook nog combineert met een prachtige exterieur”

De nummer twee werd de charmante merrie Amalia’s Leana (v. Castenrayseweg Charmeur), gereden door Sterre de Boer. Ze behaalde slechts een halve punt minder dan haar mannelijke leeftijdsgenoot. ‘’Ze draaft met veel techniek, kracht en afdruk, we hebben ervan genoten!’’ aldus de jury. De ex goedgekeurde hengst Just a Champ (v. Jonkers’ Jayden) onder Jinthe Nipius tekende voor de derde plaats en ging naar huis met de gesponsorde zak Lucerne van Hartog Paardenvoeders.

NRPS feestje bij vijfjarigen

In de rubriek vijfjarigen waren de NRPS gefokte pony’s ruimschoots in de meerderheid, dit paste precies bij het NRPS jubileum dat gevierd werd tijdens deze laatste selectie. Kasall van Equicenter scoorde tijdens beide selecties in het noorden ook heel goed en werd dit keer de winnaar bij de vijfjarigen. Robby van Bregt stuurde de stoere zoon van Kranevelds Kadans naar 80 punten met een acht voor alle basisgangen. Op de tweede plaatst eindigde Brummerhoeve’s Raf (v. Brummerhoeve’s Redd H) onder Olivia Thomas en als derde kon in de prijsuitreiking de merrie Gracia (v. Zarif Fortuna) worden gehuldigd onder amazone Emma van Galen.

Winnaar zesjarigen doet zijn naam eer aan

De laatste rubriek op het programma was de proef voor de zesjarigen. Als een keurige heer liet de zesjarige ruin Gentleman (v. Speycksbosch Dickens) zich rondsturen naar de overwinning. ’’Een sterk type met een goede stap, draf en galop. Het was een heel mooi en constant beeld en daarbij was het ook nog eens een hele mooie pony.” Als tweede eindigde Sirocco’s Kensington, de imponerende vos scoorde een 8.5 op de stap en draf, deze goedgekeurde New Forest dekhengst werd correcte en vakkundig voorgesteld door zijn amazone Maud Pasman. Als derde mocht zich opstellen de C pony Happy Socks samen met haar jonge amazone Tess Gaakeer. Deze combinatie nam 3 keer deel aan een selectie en viel 3 keer in de prijzen.

Bron: DPC