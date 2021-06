Veerle van Hof wint eerste pony-rubriek

Veerle van Hof heeft zojuist de eerste wedstrijd voor pony's op het Nederlands kampioenschap gewonnen. In Ermelo staat bij de pony's geen titel op het spel, maar is wel sprake van een observatiewedstrijd. De 15-jarige amazone uit Kerkrade verzamelde met Equine Parks Xander (v. Orchard Boginov) 71.095%. Jill Kempes volgde op kleine achterstand met 70,476% en de derde plaats was voor Ilse de Wilde met 69,571%.

De verschillen in de top waren klein. Veerle van Hof stond bij jurylid Remco Zuidam op één. Jill Kempes en Next Black Magic was de favoriet van Monica Drohm en Ilse de Wilde met Falco kwam bij Mathie Boomaars bovenaan.

68%

Ook in de rest van het klassement waren de verschillen klein. Vijf combinaties op de plaatsen 4, 5, 6 en 7 ex aequo scoorden in de 68%.

Indoorkampioene

Winnares Veerle van Hof, leerling van Romy Bemelmans, werd vorig jaar met Equine Parks Sander KNHS-indoorkampioene in de M2. Ze was ook al zeer succesvol bij de Children. Met Don Diablo won ze zilver op het NK 2020 en teamzilver op het EK.

