Verjaardagscadeau voor Mark van de Donk: ‘Ik hoefde alleen maar een beetje te sturen’

Vorige week op het NK Dressuur in Ermelo maakte Mark van de Donk indruk met Donovan (Sir Donnerhall x Rhodium). De combinatie werd in het eerste onderdeel tweede en eindigde na de kür als vijfde in het kampioenkamp. Dat was toen nog in het ZZ-Zwaar. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Houten reden ze hun eerste Prix St. Georges en dat debuut werd afgesloten met 68,97% en de eerste plaats.

“Laten we maar gelijk doorgaan en niet te lang wachten als het goed gaat”, vertelt Mark van de Donk over zijn succesvolle overstap naar de Lichte Tour. “Donovan is nog niet zo vaak mee geweest en wordt echt beter van de wedstrijden. We hebben nu zo’n vijf keer gestart en ik merk dat hij steeds meer geroutineerd begint te raken.”

Draftour exceptioneel

“Ik zelf vind de Prix St. Georges een lekkere proef en die past Donovan ook heel goed. Ondanks de warmte bleef hij er goed aan werken”, zegt Van de Donk die vooral te spreken is over het drafgedeelte. “De draftour was echt exceptioneel goed. Die liep hij abnormaal door zonder dat ik enige moeite hoefde te doen. Het was gewoon meerijden en af en toe een beetje sturen.”

Kleine zeurdingen

Hoewel ook het galopgedeelte foutloos was, ziet Van de Donk daarin nog wel mogelijkheden tot verbetering. “We kwamen er foutloos doorheen maar in de galop zou Donovan eigenlijk nog wat aan kracht mogen winnen. De wissels kunnen nog rechter en de pirouettes meer gezet. Het is nog heel groen maar ik merk dat het in de basis al best goed is. Dat zijn kleine zeurdingen van mezelf en eigenlijk mag ik ook tevreden zijn. Dus ik ben absoluut heel blij en dit is een mooi uitgangspunt.”

Flexion zelfde verhaal

Naast zijn overwinning met Donovan werd Van de Donk met Flexion Sollenburg (Valdez x Ferro) tweede. Met de negenjarige ruin van Adri Zekveld scoorde hij bij zijn tweede wedstrijd in de Prix St. Georges 68,90%. “Met Flexion is het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Hij is de laatste tijd veel sterker geworden en ik mocht gewoon meerijden. Alleen aan het einde van de diagonaal in de serie om de drie zag hij iets en toen stonden we even stil. Dat was een drie. Jammer want anders hadden we de zeventig procent gehaald. Ook Flexion voelde heel goed en beide paarden deden niet voor elkaar onder. Ik denk ook dat Flexion straks echt een goed Grand Prix -paard gaat worden. Hoe hij de piaffe en passage oppakt is echt abnormaal.”

Verjaardagscadeau

Het succes met beide paarden betekent voor Van de Donk een vervroegd verjaardagscadeau. Morgen viert hij zijn dertigste verjaardag. “Dan ben ik officieel geen broekie meer. We vieren het thuis en gaan lekker in de zon zitten.”

Opnieuw Tucker

Ook Tristan Tucker beleefde een succesvolle dag in Houten. Nadat hij met Zephir (v. Sunny Boy) achter Diederik van Silfhout tweede werd in de Grand Prix, schreef hij met Jewel’s Sir Weihbach (v. Sir Donnerhall gefokt uit Isabell Werths topmerrie Weihegold) de Intermédiaire I op naam met 67,13%. Vera van Verre en Change Faith (v. Valdez) werden tweede met 66,69%.

Van Zwambagt overtuigend de beste

In het gecombineerde klassement ZZ-Zwaar en young riders was Febe van Zwambagt overtuigend de beste. De young rider reed met Fyeo (v. United) 70,44% bijeen en bleef daarmee ruimschoots voor op Sammy Kopp. Zij reed Gentle Whispering (v. Jazz) naar 66,36% in het ZZ-Zwaar. Katja Gevers en haar eigengefokte Highlander (v. Don Schufro) maakten de top drie compleet met 64,86%.

Kopp wint tweede proef

In de tweede proef ZZ-Zwaar klom Sammy Kopp op naar de eerste plek. Hier behaalde ze met Gentle Whispering, op haar tweede wedstrijd in de Subtop, 65,86%. Katja Gevers en Highlander werden tweede met 65,14%. Lianne Timmerman – Kooij en Wobelisk (v. Obelisk) maakten met 61,86% de top drie compleet.

Prinsen beste junior

In de kleine groep junioren was Fleur Prinsen met afstand de beste. In de landenproef reed ze Kingsley’s Fame (v. San Amour) met 67,12% naar de overwinning en bleef daarmee ruimschoots voor op Britney de Jong en Fleetwood RR (v. Zizi Top) die goed waren voor 60,76%.

