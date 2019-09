Veronique Roerink: ‘Heel lekker dat we nog niet aan de max zitten’

Veronique Roerink en haar eigengefokte Flanell (Apache x Blue Hors Don Schufro) hadden de scores voor de overstap naar de Grand Prix al even op zak. Na de score van dik 73% in de Intermédiaire II vorige week in Tolbert debuteerde het duo vandaag op de Subtopwedstrijd in Exloo in de Grand Prix. Dat werd met 69,946% en een royale overwinning een geslaagd debuut.

“Dit is een lekker begin”, vertelt Veronique Roerink enthousiast. “Nog niet waar we naar toe willen want ik wil het graag uitbouwen naar beter en hogere scores. In de Inter II waren we wel een beetje uitgeoefend. Ik wilde pas Grand Prix gaan starten als het goed voor elkaar was, want je wil natuurlijk altijd meer. Maar ik dacht: niet zeuren en gewoon starten. De Grand Prix is toch een slag moeilijker. Gewoon doorbikkelen en zorgen dat je het einde haalt.”

Even inkomen

Dat ‘gewoon starten’ bleek met bijna zeventig procent niet voor niets. “Ik ben er super blij mee maar we hadden vandaag een telfout in de zigzag in galop en de eners gingen stuk. Dat kwam echt door mij. Ik was mezelf kwijt en liet het even zitten. Ik moet weer weer even inkomen en ritme opdoen in het rijden van deze proef .”

Nieuwe dimensie

Roerink reed al eerder Grand Prix maar om dat met een paard als Flanell te doen, betekent voor haar een nieuwe dimensie. “Destijds was ik blij met 64 of 65 procent. Maar met een paard als Flanell ben ik verwend geraakt”, vervolgt Roerink die de merrie naar talloze successen reed en ook deelnam aan het WK jonge paarden.

Geen grootloper

Dat Roerink Flanell zelf gefokt heeft maakt het extra leuk. “Het hele traject was genieten. Ik hoopte in de fokkerij wat op te kunnen bouwen en nu Flanell Grand Prix loopt, bevestigt dat ook mijn lijn in de fokkerij. Je hoort vaak dat veel jonge paarden na het WK uit beeld verdwijnen maar Flanell heeft alles behaald op niet groot lopen, zo eentje is het niet. Zo’n paard kan ook het hogere werk makkelijk aan.”

Eigen baas

“Het aan elkaar rijden van de Grand Prix-proef is nog wel een dingetje maar het is een heel lekker idee dat we nog niet aan de max zitten. In elke oefening zit nog rek”, zegt Roerink die al eerder talentvolle paarden verkocht maar Flanell voor zichzelf kan aanhouden. “Dat is een ontzettende luxe en het voordeel van eigen baas zijn zijn. Verkoop geeft een financiële zekerheid maar van Flanell ga ik zelf lekker genieten.”

Verlanglijstje

Na dit geslaagde debuut in de Grand Prix heeft Roerink ook het internationale debuut op haar verlanglijstje staan. “Ik hoop dat we binnenkort onze tweede score om internationaal te mogen starten kunnen halen. Eerst dat afronden en ergens zit CDI Exloo voorzichtig in m’n achterhoofd. Misschien is dat wat te ambitieus maar ik heb het alvast voorzichtig op m’n verlanglijstje gezet.”

Inter II voor Marjan Hooge

In de Intermédiaire II mocht Marjan Hooge het oranje lint ophalen. Zij reed Ego Tripper Texel (v. Jazz) naar 63,603%.

19-jarige wint PSG

De Zweedse amazone Rebecca Jern won unaniem de Prix St. Georges. Haar proef met de 19-jarige Twiligt (v. Flemmingh) was goed voor 67,794%. Caroline Burema noteerde met Forever Young de tweede score van 66,029%. Olga Boucher volgde met Hymne la Haya (v. Johnson) met 64,265% op de derde plaats. Jacqueline Windt en Frodo (v. Vivaldi) maakten met 63,235% de top vier compleet.

Boverhof en Aasman

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. Elviera Boverhof won de eerste proef met Virginia (v. Vitalis) met 66%. In de tweede proef mocht Karin Aasman het oranje lint ophalen. Zij reed Custom Zadels Kansas C (v. Krack C) – het voormalige Grand Prix-paard van Annemieke Vincourt – naar 64,21%. De rode linten gingen naar Lisanne Dinkela en Grandeur (v. Olivi) met 64,143% en de winnaars van de eerste proef, Elviera Boverhof en Virginia met 64%.

