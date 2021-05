Verplichte inzet toezichthouder op dressuurwedstrijden alweer ter discussie

In het laatste KNHS Dressuurforum (17 mei jl.) werd onder andere het verplicht inzetten van toezichthouders op dressuurwedstrijden besproken. Volgens het nieuwe wedstrijdreglement is de inzet van toezichthouders vanaf 1 april verplicht, maar aangezien er nog geen officiële wedstrijden zijn georganiseerd in verband met corona zijn die toezichthouders er ook nog niet.

Het KNHS Dressuurforum kan er daarom nog niets zinnigs over zeggen: “Er zijn vragen en suggesties binnengekomen over de inzet van de toezichthouder dressuur tijdens meetmomenten en dressuurwedstrijden. Ook worden er verzoeken ingediend om het genomen besluit terug te draaien en om vrijwilligers hiervoor op te leiden. Het Dressuurforum is van mening dat het hiervoor nog te vroeg is omdat er vanwege corona nog niet gestart is met de inzet. Aan het einde van het jaar zal een evaluatie plaatsvinden.”

Vernieuwing wedstrijdsport

Ook de vernieuwing van de wedstrijdsport stond dit jaar op het verlanglijstje van de KNHS. Daaraan wordt een begin gemaakt als wedstrijden weer zijn toegestaan: “In 2021 maken we een begin met een uitgebreide vernieuwing van de wedstrijdsport. Hiervoor is een programma opgesteld dat er voor moet zorgen dat de wedstrijdsport de komende jaren dusdanig vernieuwd wordt dat dit past bij de manier waarop ruiters tegenwoordig het liefst de wedstrijdsport beoefenen. Wedstrijdsporters vragen om meer gemak, flexibiliteit, betaalbare sport, transparantie en een objectieve en gelijke beoordeling in alle regio’s, dat zijn dus de doelen van het programma. Tijdens de vergadering heeft het dressuurforum gesproken over de doorlopende leerlijn die is neergezet in 2016 van de eerste F-proef t/m de Grand Prix. Er wordt een evaluatie gedaan over zowel de dressuurproeven vanaf de klasse B als over de F-proeven. De uitkomsten worden weer besproken in het forum en er zullen diverse werkgroepen aan de slag gaan met verbeteringen.”

Bron: Horses.nl/KNHS