Vervolg KNHS-Anemone Horse Trucks Cup bekend

De KNHS-Anemone Horse Trucks Cup is inmiddels halverwege en nu is het vervolg van deze competitie voor Children, Pony’s, Junioren en Young Riders bekend. Ook de locatie van de finale is bekend: die wordt verreden op de outdoor terreinen van de Zilfia’s Hoeve in Houten.

Inmiddels zijn vier competitiewedstrijden van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup verreden. De ruiters die al mee hebben gedaan kunnen zich nu inschrijven voor het vervolg van de competitie maar ook voor ruiters die nog niet eerder hebben deelgenomen aan de competitie is dat uiteraard mogelijk. De wedstrijden komen in aanmerking voor kadervorming en uitzending naar internationale wedstrijden.

Kwalificeren voor finale

Om kans te maken op een plek in de finale dient een combinatie deel te hebben genomen aan minimaal drie competitiewedstrijden. De beste drie resultaten in de competitiewedstrijden tellen mee in de tussenstand om te kwalificeren voor de finale.

Kalender

Er staan nog vier competitiewedstrijden op de kalender. Vervolgens wordt de competitie afgesloten met een finale, die wordt verreden op 15 juni in Houten.

Vrijdag 22 maart 2024 – IJsselmuiden (RV Deltaruiters)

Zaterdag 6 april 2024 – Reuver (RV Paardenvriend)

Zondag 28 april 2024 – Exloo (Hippisch Centrum Exloo)

Donderdag 9 mei 2024 – Schijndel (RV Klavertje Vier)

Finale zaterdag 15 juni 2024 – Houten (Manege Zilfia’s Hoeve)

Meer informatie

Bron: KNHS