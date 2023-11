Video: 76,767% voor debuut Cathrine Dufour en MSJ Freestyle

Cathrine Dufour heeft vrijdag haar debuut gemaakt met Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall). Op een nationale wedstrijd in Denemarken reed de topamazone met haar beoogde troef voor de Olympische Spelen in Parijs gelijk naar de fraaie score van 76,767% in de Grand Prix.

Mount St. John Freestyle, het voormalige toppaard van Charlotte Dujardin, staat al enige tijd op stal bij Cathrine Dufour en vrijdag was hun eerste optreden in de ring. Dat werd door de drie juryleden beloond met een unanieme overwinning met scores van 74,000% (Leif Törnblad), 77,000% (Jan Olsen) en 79,300% (Charlotte Gluud). Daarmee heeft Dufour een goede eerste stap gezet richting Parijs.

Dankbaar en trots

“Freestyle was blij en vond het geweldig om in te ring te zijn. Ik ben heel dankbaar om dit fantastische paard uit te brengen en kan niet wachten op de volgende keer”, aldus een dolgelukkige Dufour. “Ik heb een paar kostbare fouten gemaakt maar omdat ik haar nog maar zo kort ken, ben ik gewoon trots om te voelen hoe blij ze was om met mij te dansen.”

Uitslag

Bron: Horses.nl