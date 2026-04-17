VIDEO: Dinja van Liere met Mauro Turfhorst N.O.P.T. naar 76,522% in Grand Prix

Mauro Turfhorst N.O.P.T. (v. Zonik) scoorde in zijn tweede Grand Prix-proef onder Dinja van Liere op de Onori Subtopwedstrijd in Wezep 76,522% (75,109-78,478%). Van Liere reed een indrukwekkende Grand Prix en na Wezep kan ook gesteld worden dat de combinatie waarschijnlijk dit seizoen al tot de absolute top van Nederland gaat behoren – ook al zijn van Liere en de negenjarige Mauro Turfhorst nog niet internationaal in de ring verschenen. Dat gaat over twee weken op CDI Exloo gebeuren, de eerste observatiewedstrijd.