VIDEO: Eline Anker en Hermès naar 71,078% in Intermédiaire II

Rick Helmink Door

Voor Dinja van Liere was de eerste start van Hermès (v. Easy Game) onder Eline Anker misschien nog wel spannender dan haar eigen Grand Prix. De inmiddels geruinde Hermès liep heel netjes door de Intermédiaire II-proef op het subtopconcours in Wezep, zelfs met een ongelukkige onderbreking. Anker reed de Intermédiaire II-proef, maar door een miscommunicatie hadden de juryleden het protocol van de U25-Grand Prix voor hun neus dus klonk de bel. Vervolgens kreeg Anker de kans om de Inter II-proef uit te rijden en daarin scoorde de combinatie 71,078%, de hoogste score in de gemengde Inter II/U25-rubriek.