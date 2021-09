VIDEO: Jameson RS2 revancheert WK met droomscore

Vooraf behoorde Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) tot een absolute kandidaat voor de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Maar die finale haalde de zevenjarige hengst helaas niet. De imponerende Jameson was in de kwalificatie gespannen en hoewel de proef in de kleine finale beter was, stond nog steeds teveel spanning een finaleplek in de weg. Afgelopen weekend liet de hengst zich bij zijn debuut in de reguliere sport fantastisch zien onder Marieke van der Putten. In de eerste proef ZZ-Licht kwam de score uit op 73% en in de tweede proef noteerden ze de droomscore van 81,57%.

De kampioen de KWPN Hengstenkeuring liep zeer succesvol in de hengstencompetitie, de Pavo Cup en nam twee jaar deel aan het WK. Zijn jonge paarden-tijd zit er nu op en afgelopen weekend liep Jameson zijn eerste proeven in de reguliere sport.

Heel bijzonder gevoel

“Ook al was het WK tegengevallen, mijn vertrouwen in Jameson is er niks minder om geworden. Ik weet dat hij het kan en dat heeft hij afgelopen weekend gelukkig meer dan duidelijk laten zien”, aldus Marieke van der Putten. “De eerste proef was hij nog wat fris en vrolijk, de tweede proef voelde echt fantastisch. We hadden nog een paar kleine schoonheidsfoutjes maar dit gaf toch wel een heel bijzonder gevoel.”

Bron: Horses.nl