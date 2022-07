Vierde selectie DPC: ‘opnieuw veel kwaliteit’

De vierde selectiewedstrijd van het Dutch Pony Championship werd afgelopen weekend gereden in Schoonebeek. Op hetzelfde terrein vond ook de regionale keuring van het Nederlands Welsh Pony & Cob Stamboek (NWPCS) plaats, naast oa de categorie tuigpaarden en het Concours Hippique. Veel te zien dus voor de jonge pony’s, die zich toch goed presenteerden. Hergen van Hall en Kim Jacobi vormden het jurykoppel

Hergen van Hall en Kim Jacobi waren goed te spreken over de vier-, vijf- en zesjarige pony’s. “Er waren enkele uitschieters maar van een echt ondereind was geen sprake. We merken dat pony’s, ruiters en eigenaren goed voorbereid naar de wedstrijd waren gekomen. Bij combinaties die het toch wat spannend vonden – logisch met rammeldoosjes en klappende zwepen naast de baan – hebben we soms wat aanwijzingen gegeven, zodat ook die pony’s beoordeeld konden worden.”

Vierjarigen

De nummer 1 in de jongste categorie, de hengst D&R Sportpony’s Made in Holland ACB (v. FS Mr. Right) met Raiza Hendrix, bleef zijn naast concurrenten met een half puntje voor. “Een prachtige hengst met veel charisma”, aldus Jacobi. “Zeker voor een vierjarige straalt deze pony veel macht uit. Hij laat vooral in draf veel afdruk en schakelvermogen zien en heeft heel veel balans in de galop. Beide onderdelen leverden dan ook hoge punten op. In de stap is de tactzuiverheid een aandachtspunt.” Made in Holland scoorde 80,5 punten.

Voor de nummers 2 en 3 was er 80 punten. Nummer 2 Mr. Jingles(v. FS Mr. President) met Floor Schevers ontving voor haar basisgangen mooie cijfers (8,5, 7,5 en 8,5). Volgens de jury mocht de palomino ruin iets meer zelfhouding hebben; hij bleef wat horizontaal. Wel heel netjes voorgesteld. De nummer 3 Roosje werd voorgesteld door haar jonge ruiter Robby van Bregt, die er keurig op zit. “Een pony met veel ras en uitstraling”, oordeelt Jacobi. “We gingen er als jury eens echt voor zitten toen deze combinatie binnenkwam! Op exterieur scoorde Roosje iets hoger dan Mr Jingles; in de galop moest ze iets toegeven, vandaar de derde plek ondanks hetzelfde aantal punten.”

Vijfjarigen

De kopnummers bij de vijfjarigen kwamen we ook al bovenaan tegen op eerdere selectiewedstrijden. Spoorzicht’s Jaguar (v. Speycksbosch Dickens) kreeg vandaag de meeste punten. “Een hele bewerkbare pony met geweldige basisgangen waarin hij gemakkelijk schakelt. Zijn amazone Levi Heusinkveld stelde hem heel simpel op twee teugels en mooi op lengte voor. Vanwege het harmonieuze beeld was dit duo een plezier om naar te kijken.” Jaguar scoorde de enige 10 van de dag, op exterieur. “Een prachtige pony met een gemakkelijk lijf, een echte sportpony”, prijst Jacobi. Met 9-ens voor de stap, draf en algemene indruk en 8,5-en voor de galop en de Gedragenheid en Souplesse kwam het totaal op 89 punten.

Levi stuurde ook haar tweede pony, Tjiësto L.H. (v. Nia Domo’s Bolero) naar een hoge klassering, met 85,5 punten. “Die twee ontliepen elkaar niet zoveel; alleen in de stap, draf en exterieur moest Tjiësto vandaag iets toegeven. Ook deze pony is een belofte voor de toekomst.”

Zesjarigen

Tijdens de presentatie van de zesjarige pony’s begon in de naastgelegen baan de keuring van de Welshpony’s aan de hand. “Dat leverde soms wat ‘extra’ draf op, maar ook wel wat spanning in de stap bij sommige pony’s”, blikt Jacobi terug. “Toch is ook zoiets een mooi leermoment voor de pony’s.” De nummer 1 was de prachtige Leuns Veld’s Lord-dochter Black Pearl met Lieve Berndsen. “Een heel sympathieke pony, die met name in de galop een mooie zelfhouding liet zien. Ze schakelde daarin heel gemakkelijk. De galop leverde dan ook een 8,5 op. In draf kon ze net wat meer afdruk hebben.” Voor Black Pearl waren er 78 punten.

Een puntje minder maar op een mooie 2e plaats, scoorde de hengst Spoorzicht’s Jupiler (v. Speyckbosch Dickens) met Yelin Kayalar. “Een pony met een hele stoere draf en galop, die in stap vandaag wat tekortkwam. Hij had moeite met de tact, wellicht ook doordat hij afgeleid was.” Op drie een pony met veel rasuitstraling; voor exterieur ontving deze Aglaya’s Casillero (v. Jonkers Jayden) dan ook een 9. “Deze hengst kon gedurende de hele verrichting wat meer gesloten blijven; hij toonde wat groen, maar is een pony met heel veel kwaliteit.”

Bron: DPC